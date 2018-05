Regio maandag, 14 mei 2018

Wolf lijkt ook toe te slaan in De Knipe

De Knipe - Fryslân lijkt wolventerritorium te worden. Afgelopen weekeinde werden in De Knipe vier schapen gedood en volgens stichting Wolven in Nederland is de dader waarschijnlijk een wolf. Volgens Maurice La Haye, woordvoerder van de stichting, moet Fryslân maar wennen aan de wolf. ,,De wolf is er, blijft er en gaat niet meer weg."

De wolf werd ook gesignaleerd in Bontebok, een kilometer van De Knipe. DNA-onderzoek bij de schapen moet uitwijzen of het om een wolf gaat. ,,Maar het lijkt er wel sterk op", aldus La Haye. ,,De beschrijving klopt en de schade past bij een wolf." De schapen werden gericht in de hals gebeten. ,,Het was vrij netjes. Bij een hondenaanval is het chaotischer."

Het is mogelijk de tweede keer in korte tijd dat een wolf toeslaat in Fryslân. Medio april werden bij Boijl twee schapen gedood, vermoedelijk door een wolf. De uitslag van de DNA-test die daar uitsluitsel over moet geven wordt deze week verwacht.

Geen verrassing

Voor La Haye is de wolf in De Knipe geen verrassing. ,,In Europa zijn steeds meer wolven en het is al een half jaar erg druk in Oost-Nederland. Vanuit het oogpunt van de wolf is Friesland onderdeel van dat grote gebied. Een wolf kan in een dag grote afstanden lopen en voor zo’n dier zijn dat kleine eindjes."

Wolven kwamen zo’n anderhalve eeuw niet voor in Nederland, maar zijn sinds enkele jaren bezig met een terugkeer. Fryslân moet na een lange periode van afwezigheid maar wennen aan de nieuwe aanwezigheid van de wolf, vindt La Haye. ,,We zijn ontleerd dat er wolven rondlopen. Dat moeten we nu snel weer leren." Daarmee doelt La Haye onder meer op afrastering van gebieden met schapen. ,,Bijvoorbeeld met schrikdraad. We vinden ook dat provincies daarvoor subsidies moeten verschaffen."

De aanwezigheid is volgens La Haye geen reden voor grote zorgen voor schapenhoeders. ,,De meeste wolven eten wild, zoals reeën of hazen. Af en toe vallen ze schapen aan, maar de aanwezigheid van wolf als einde van de schapenhoeder is flauwekul. Loslopende honden zijn een groter risico."

LTO vakgroep schapenhouderij sprak recent zijn zorgen uit over de terugkeer van wolven in Nederland.

Henk de Vries uit De Knipe, eigenaar van de schapen, baalt stevig van het incident. Hij vond eerst één gewond dier, dat later afgemaakt moest worden. ,,En myn soan die dêrnei noch in rûntsje troch it lân en fûn de trije deade bisten."

Het verlies van vier dieren is een financiële tegenvaller voor De Vries, die een kudde van zestig schapen heeft. ,,Wy hawwe ek in protte leafde foar de skiep." Voor De Vries is de terugkeer van wolven in Fryslân een bron van zorgen. ,,As it sa troch giet wol ja. Yn Boijl wie der ek al ien."

Als schapen gedood worden door een wolf kunnen eigenaren daar een vergoeding voor krijgen uit het faunafonds. Als het aan La Haye ligt wordt die regeling uitgebreid. ,,Voor schapenhoeders is zo’n aanval natuurlijk vervelend. De vergoeding is een pleister op de wond, maar dekt niet alle schade."

Volgens La Haye hoort de wolf bij Nederland. Hij is blij met de terugkeer. ,,Het maakt de natuur een stukje wilder en spannender."

