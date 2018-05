Regio maandag, 14 mei 2018

Examen Fries doen wordt populairder Leeuwarden - Het aantal scholieren dat eindexamen doet in het vak Fries is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd. Waar in 2009 nog 46 examens voor het vak Fries werden besteld, waren dat er dit jaar 150, veertig meer ten opzichte van vorig jaar. Het College van Toetsing en Examens houdt er rekening mee dat het aantal scholieren dat daadwerkelijk examen doet zoín 5 tot 10 procent lager ligt, aangezien scholen vaak een paar extra examens bestellen. De groei vond vooral plaats in het vmbo, en dan alleen bij de theoretische leerweg. Voor de leerlingen die de twee lagere niveaus volgen, de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg, bestaat er geen mogelijkheid om examen te doen voor het vak Fries. Voor het vmbo-t werden 96 examens besteld voor het vak Fries, dat zijn er bijna zeven keer meer dan in 2009 toen er veertien examens Fries waren besteld. De groei vond de afgelopen jaren plaats. Vorig jaar waren er nog 73 examens en het jaar daarvoor 59. Csg Bogerman in Koudum telt de meeste vmboleerlingen die examen doen in het vak Fries. ,,It fak is de lÍste jierren mear akseptearre wurden by de bern", zegt docent Fries Annemarije Bloem. ,,Doeít ik hjir njoggen jier lyn begŻn bin, hiene wy noch mar twa learlingen dyít eksamen diene yn it fak Frysk. No binne it der 32." Lesmateriaal Bloem is naast docent op Bogerman betrokken bij de ontwikkeling van lesmateriaal bij het Cedin in Drachten. Volgens haar heeft de groei te maken met de manier waarop het vak gegeven wordt. ,,By skoallen dyít it fak fanŰf it earste jier serieus oppikke, sjochst de measte groei. Bern fine it dan gewoan dat it fak Żnderdiel is fan it lesprogramma. Mar der binne ek skoallen dÍrít it fak allinnich mar yn it earste jier jŻn wurdt en der eins mar in bytsje byhinget. Sinds 2014 wordt er voor het vak Fries gebruik gemaakt van de methode Serie 63, volgens Bloem is dit bij de kinderen een populaire lesmethode. ,,Dosinten fan oare fakken binne jaloersk op dizze metoade. Der sitte leuke opdrachten yn en wy kinne dÍrmei it learen fan de bern goed yn kaart bringe. Wy rinne mei dizze metoade foar op oare fakken." Ook bij de havo is sprake van groei. Dit jaar zijn er 32 havo-examens besteld, vorig jaar waren dat er achttien. Bij het vwo was een lichte groei, van negentien naar 22. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 14 mei

