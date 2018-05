Regio maandag, 14 mei 2018

Geen stil asfalt op de N361

Oentsjerk - Op de Westerdijk (N361) in Ryptsjerk en Oentsjerk worden geen stroken geluidsarm asfalt aangebracht. Het aanbrengen van het asfalt is formeel weliswaar nodig, maar die noodzaak gaat op termijn vervallen omdat de weg door de Trynwâlden sinds de ingebruikname van de Sintrale As tussen Dokkum en Nijega veel minder intensief wordt bereden. De provincie heeft daarom besloten de geluidsmaatregelen niet door te voeren.

Gedeputeerde Michiel Schrier presenteerde deze week het vijfjaarlijkse actieplan om geluidsoverlast bij provinciale wegen tegen te gaan. In dit actieplan wordt van de wegen waar meer dan drie miljoen voertuigen per jaar passeren, beoordeeld of de geluidsbelasting voor omwonenden binnen de perken blijft.

Oude tellingen

Bij de eveneens vijfjaarlijkse verkeerstelling reden nog meer dan drie miljoen voertuigen op de N361. Die telling is echter uitgevoerd in 2016, voordat de Sintrale As werd geopend. Die weg is inmiddels in gebruik, en volgens het provinciebestuur zakt het aantal voertuigen daarmee onder de drie miljoen. De maatregelen kunnen daarom nu alvast vervallen, staat in het actieplan.

Op enkele andere plaatsen in de provincie worden wél maatregelen genomen. Bij de reconstructie van de Skieding en de Uterwei, de provinciale wegen tussen Augustinusga en de A7, wordt gedeeltelijk geluidsarm asfalt toegepast. Op de Uterwei gaat het om een traject van 1,4 kilometer, op de Skieding gaat het om 5,5 kilometer.

Daarnaast worden elf woningen beter geďsoleerd. Deze staan aan het Koartwâld in Surhuizum, de Straatweg in Lemmer, de Stellingenweg (2) in Oldeholtpade, de Jousterpenweg in Tjerkwerd, de Rykswei (2) in Kootstertille en de Optwizel (3) en de Wedzebuorren in Twijzel. Het werk kost in totaal 1,4 miljoen euro en moet de komende jaren worden uitgevoerd.

Reacties: