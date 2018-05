Economie vrijdag, 11 mei 2018

Positieve geluiden te horen bij winkels Drachten over koopzondag

Drachten - ELP, PvdA, VVD, GroenLinks en FNP gaan formeren in Smallingerland. Die partijen zijn het op voorhand over een ding eens: er moet een koopzondag komen. Hoe kijken winkeliers daar tegenaan?

,,We kunnen wel stellen dat er een koopzondag gaat komen”, zegt Johan Kamsma van ondernemersvereniging De Kaden en eigenaar van Kamsma Schoenen in Drachten. Hij vindt de invoering van de koopzondag een goede ontwikkeling. ,,Ik vond dat er sprake was van oneerlijke concurrentie omdat wij niet mee mochten doen. Het zou mooi zijn als het nieuwe college de details in september rond heeft.”

Kamsma vindt een koopzondag per maand het beste. ,,Elke week lijkt mij niet nodig”, zegt hij. ,,Wij gaan overleggen met de ondernemers die bij onze vereniging zitten hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Als je er iets positiefs van wilt maken moet je dat met zijn allen doen. In het verleden is er wel eens overlegd over de koopavond op donderdag. Een aantal ondernemers zag daar niet veel in en deed niet mee. Je moet zo eensgezind als mogelijk zijn.”

De schoenwinkelier heeft zelf twaalf personeelsleden en zal zeker meedoen als het zo ver is. ,,Maar ik begrijp dat het voor kleine ondernemers, die al zes dagen per week open zijn, lastig kan worden. Ik heb nog geen signalen ontvangen van mensen die het absoluut niet zien zitten. Ik vermoed dat 80 tot 90 procent van de winkeliers in Drachten er positief tegenover staat.”

Kamsma verwacht overigens niet dat de koopzondag veel economisch voordeel oplevert. ,,Het zal waarschijnlijk geen vetpot worden. Maar er komen altijd wel wat mensen langs om iets te kopen. Ik kijk ernaar uit zondag mijn deuren te openen. Mijn personeel ook wel, vermoed ik. Werken op zondag zal je altijd kunnen compenseren.”

,,Als het zover is, doen wij mee”, zegt ook Jacqueline Ladenius, leidinggevende bij Bristol aan de Noorderbuurt in Drachten. ,,Het is niet verstandig om dicht te blijven als iedereen wel opengaat. Het lijkt mij wel het beste dat het bij één keer in de maand blijft. Misschien kan de gemeente er dan elke koopzondag iets speciaals bij doen, een braderie bijvoorbeeld.” Ladenius denkt dat de extra openstelling de levendigheid en gezelligheid ten goede komt. ,,Als mensen met mooi weer een wandeling maken en zien dat de winkels open zijn, dan zullen ze toch wel even gaan kijken, denk ik.”

Bristol zal bij een koopzondag wel meer personeel moeten inhuren. ,,Dan moeten we meer studenten en scholieren aannemen”, zegt Ladenius. ,,Ik verwacht daar geen moeilijkheden mee. Na een paar maanden ben je daar al aan gewend. En ik vind het zelf ook geen probleem om op zondag te werken.”

,,Als dit doorgaat ben ik daar heel blij mee”, zegt Harold Schuurman, manager van C&A in Drachten. ,,Ik ben wel een voorstander van de koopzondag. Wij zijn een van de weinige filialen van het C&A die nog niet open konden. Ik heb nooit echt actie voor de koopzondag gevoerd. Het is een beslissing van de gemeente en dan moet je hopen op de nieuwe raadsperiode.”

Schuurman weet niet of de koopzondag economisch positief uitpakt. ,,Dat is van tevoren natuurlijk moeilijk te zeggen. Ik heb nooit echt van klanten gehoord dat er behoefte was aan een koopzondag, maar we gaan het wel zien als het zover is.” Door Sjoerd Rispens

