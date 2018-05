Regio vrijdag, 11 mei 2018

Provincie: meld plannen voor zonnepark snel Leeuwarden - Initiatiefnemers van zonneparken en projectontwikkelaars moeten hun plannen zo snel mogelijk melden bij de provincie. Volgens gedeputeerde Michiel Schrier kan er dan in een vroeg stadium overleg plaatsvinden over of en hoe er nog ruimte is op het Friese elektriciteitsnest voor de stroom die zo’n nieuw park kan leveren. Op dit moment is de provincie niet op de hoogte van alle plannen voor nieuwe zonneparken. ,,Op het provinciehuis ligt wel een lijst met initiatieven, maar die is niet volledig”, aldus Schrier. Vroeg overleg over de mogelijke komst van een zonnepark kan problemen zoals die zich nu voordoen in de regio’s rond Buitenpost, Oosterwolde en Holwerd/Ameland voorkomen. Daar kunnen de regionale schakelstations de extra stroomtoevoer niet aan, meldde deze krant gisteren. Eigenaren van zonnepanelen, ook particulieren, mogen er niet meer alle stroom die zij opwekken terugleveren aan het stroomnet. ,,Dat is doodzonde”, vindt de gedeputeerde. Hij wil daarom om de tafel met gemeenten en netbeheerder Liander om te kijken waar in Fryslân wel ruimte is op het elektriciteitsnet voor duurzaam opgewekte stroom. Verplaatsing van een gepland zonnepark is echter niet altijd eenvoudig, realiseert Schrier zich: ,,Het gaat soms ook om initiatieven van onderop, vanuit een wijk of dorp.” Overleg tussen initiatiefnemers, netbeheerder en provincie is daarom in elk geval nodig om problemen te voorkomen. Dat geldt dan met name voor de grotere parken, benadrukt Schrier. Particulieren die enkele panelen aanleggen op hun daken, buiten de regio’s die op slot zitten, kunnen dat blijven doen. ,,Op Ameland heeft de gemeente al gezegd dat particulieren voorrang krijgen bij het leveren aan het energienet boven het zonnepark. Daar zouden eigenaren dit dus niet in hun portemonnee moeten merken. En Liander heeft daarnaast ook een opgave om het net hiervoor geschikt te maken.” Wethouder Klaas Antuma van Achtkarspelen laat weten dat de gemeente niet op de hoogte is gesteld van problemen rond het elektriciteitsnet. ,,Er komt een zonnepark bij Buitenpost en wij hebben geen signalen gekregen dat daar een probleem mee is.” Eerst met netbeheerder praten Schriers oproep tot overleg wordt onderschreven door directeur Gerben Pek van zonne- en windparkbouwer Gutami uit Groningen, voorheen Heerenveen. Zijn bedrijf legt op dit moment twee zonneparken aan in Weststellingwerf, waarover al afspraken zijn gemaakt. Het vroeg melden van een initiatief bij de netbeheerder, is cruciaal. ,,Vroeger dachten we dat je als eerste met de gemeente om tafel moest, om bijvoorbeeld een vergunning te regelen. Nu weten we dat je eerst bij de netbeheerder moet zijn om afspraken te maken over de aansluiting op het energienet. Dat is ook in ons eigen belang.” Door Trudy Oldenhuis Lees verder in het Friesch Dagblad van 12 mei 2018

