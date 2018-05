Regio vrijdag, 11 mei 2018

WaterCampus mist aandacht Den Haag Leeuwarden - De WaterCampus in Leeuwarden vindt dat het in Den Haag onvoldoende zichtbaar is. Er kleeft nog een regionaal stempel aan het instituut en de afstand tot het Binnenhof blijft groot. Dat heeft al geleid tot het missen van inkomsten en is met het oog op de toekomstige financiering van de instellingen voor watertechnologie zorgelijk. Gedeputeerde Staten zal het provinciale budget tot en met 2020 daarom verhogen van zes naar zeven miljoen euro. Dat schrijven GS aan Provinciale Staten. In het bijgevoegde plan laten de gelieerde partijen - Water Alliance, Centre of Expertise Water Technology (CEW) en Wetsus - weten dat ze dat extra geld steken in een vaste vertegenwoordiger in Den Haag, een directeur valorisatie en ondernemerschap in Leeuwarden - die waterinnovaties moet helpen te vermarkten - en strategische samenwerking met Circulair Fryslân. ,,We willen naar een sterkere positie in Den Haag. Als je fysiek bij elke vergadering aanwezig bent, dan heb je vanzelf een grotere acte de présence”, zegt Johannes Boonstra van Wetsus. Het moet bijvoorbeeld meer gelden voor exportbevordering gaan opleveren. Wetsus hoopt rond de zomer ook een verdubbeling van de rijksbijdrage voor de periode na 2020 rond te hebben. Regionale overheden bouwen dan hun bijdrage namelijk af. De WaterCampus wil zo mogelijk branchevereniging NWP-watertechnologie inlijven. De langetermijdoelstellingen heeft de campus opgeschroefd van nu 2200 naar 3500 tot 4000 hoogwaardige banen in 2030. Door Peter Halbersma

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties