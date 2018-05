Regio zaterdag, 12 mei 2018

Bouwput Burgum een ‘goudmijntje’ voor autoschadebedrijven

Burgum - Voor Autoschade Friesland in Burgum is het marktplein ,,in goudmyntsje”, zegt Hette de Vries. Hij heeft in zijn bedrijf elke week wel een gevalletje van blikschade uit Burgum te pakken, dikwijls opgelopen op het parkeerterrein op de Markt. Daar zijn onder meer de lage paaltjes een probleem, die onder het zicht van de spiegel blijven. ,,Dat smyt skea oan bumpers en sydkanten op. Yn in dei as trije ha wy dat ferholpen”, belooft De Vries.

Een aantal jaren geleden is de parkeerruimte verdubbeld. Auto’s staan er gratis en de winkels liggen rondom het plein. Verkeer van rechts dat de parkeerplaats verlaat, zou tegenwoordig voorrang moeten krijgen, maar veel mensen weten dat niet. ,,Wy sjogge wol dat it faak hast misgiet as minsken fan it parkearplak ôf wer de dyk op sille”, signaleert omwonende Aize de Jong bij zijn voordeur, uitkijkend over het parkeerterrein. Zijn vrouw en zoon komen er ook bij. Ze overleggen druk wie er wanneer voorrang heeft, maar ze komen er zelf ook niet helemaal uit. ,,It is gewoan hiel űnoersichtlik en űndúdlik”, vat De Jong dan maar samen. Soms horen ze twee auto’s plotseling hard op de rem trappen om een aanrijding te voorkomen.

Daar komt Klaas Henstra aangereden op zijn quad. ,,In moai lyts dinkje, dy past oeral tusken”, aldus de auteur van het eerder in deze krant besproken boek Burgum . Hij parkeert er voor een boodschap. Met z’n auto heeft hij hier wel eens schade gehad. ,,Ik kaam werom út de winkel en doe hie ik in dűk achteryn.” De vogel was gevlogen, dus Henstra heeft zelf maar de schade betaald. ,,Ferfelend, mar ik lis der net wekker fan. It is oars wol in moai rom parkearplak, better as foarhinne”, vindt hij.

Voorrang

Bij De Vries’ concurrenten herkennen ze het beeld dat hij schetst. ,,Blikskea komt dęr yndie in protte foar”, weten ze bij Hansma Autoschadebedrijf. ,,De iene rydt achterút it parkearplak út, de oare sil derachter del. Ek doarren dy’t tsjininoar iepen slein wurde, sjogge je in soad.” Waarom schade juist op de Markt zo vaak voorkomt, weet Hansma niet zeker, ,,mar it is wol in hiel drok parkearterrein”.

Op andere plekken in Burgum is het de laatste tijd ook vaak raak, weet De Vries. De grote doorgaande weg in het dorp wordt aangepakt en is geen voorrangsweg meer. ,,Ek dęr giet it faak mis. Minsken moatte der bot oan wenne dat rjochts no foarrang hat. Mar oer in skoftke is dat klear”, verwacht hij. De regels die gelden in de nieuwe verkeerssituatie zouden wel beter aangegeven kunnen worden, vindt De Vries.

Bij de grootste fracties in de gemeenteraad leeft vooralsnog niet de indruk dat parkeren op de Markt uitzonderlijk vaak tot blikschade leidt. ,,Dat is my net bekend”, laat CDA-fractievoorzitter Elbrig Hoekstra weten en datzelfde geldt voor FNP-voorman Piet Reitsma. ,,It is hiel moai wurden en lűkt in protte minsken oan. Wat dat oangiet, foldocht it dus hiel goed”, vindt Hoekstra.

Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel was gisteren nog niet in de gelegenheid om een reactie te geven. Door Jan Ybema

