Regio vrijdag, 11 mei 2018

Liander zet slot op zonneparken in deel van Fryslân Leeuwarden Ondernemers en particulieren die zonnepanelen willen plaatsen, mogen in enkele delen van Fryslân niet meer alle stroom leveren die ze opwekken. Dat besluit heeft netbeheerder Liander genomen. Het bedrijf vreest overbelasting van het elektriciteitsnet. Het kan zeker drie jaar duren tot het net is versterkt en de beperkingen worden opgeheven. Het gaat om de regio’s rond Buitenpost, Oosterwolde en Holwerd/Ameland. Liander zoekt momenteel nog uit hoe de beperkingen er precies gaan uitzien en hoe groot de regio’s zijn waarvoor deze gelden. Voor Buitenpost gaat het waarschijnlijk om een straal van vijf tot tien kilometer rond het dorp. Woordvoerder van Liander Jelle Wils zegt dat het in Fryslân storm loopt met nieuwe initiatieven voor zonneparken. ,,De afgelopen drie jaar hebben we 120 nieuwe aanvragen gehad, voor een totaal vermogen van dertienhonderd megawatt. Dat is gelijk aan twee grote kolencentrales.” Vooral rond Oosterwolde is het aantal zonneparken de afgelopen jaren explosief gestegen, zegt Wils. Het gevolg van die toename is dat de regionale schakelstations de extra stroomtoevoer niet kunnen verwerken. Als er nog meer zonnepanelen op worden aangesloten, dreigt overbelasting en dus stroomuitval. Om dat te voorkomen is Liander nu genoodzaakt om beperkingen op te leggen aan nieuwe zonnepanelen. De netbeheerder bekijkt nog hoe streng die beperkingen per regio moeten zijn. Wils: ,,Stel dat iemand drie megawatt wil terugleveren aan het net, maar er is op die locatie maar één megawatt beschikbaar. Dan zal diegene het zo moeten inregelen dat maximaal één megawatt wordt afgeleverd. Pas als de capaciteit weer groot genoeg is, vervalt die beperking.” Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de maatregel. ,,Maar ze gelden in principe voor iedereen, dus ook voor particulieren.” Zonnepanelen die al zijn aangesloten, kunnen wel gewoon blijven leveren. Drie jaar Liander werkt inmiddels aan de versterking van het schakelstation bij Oosterwolde. Het gaat om een specialistisch proces, dat per locatie jaren kan duren. Voor Oosterwolde verwacht de netbeheerder over drie jaar klaar te zijn. Voor Buitenpost en Holwerd/Ameland zullen naar verwachting vergelijkbare termijnen gelden, zegt de woordvoerder. Fryslân is voor zover bekend de eerste provincie waar dergelijke beperkingen worden opgelegd. Enkele weken geleden werd al wel bekend dat het capaciteitsprobleem ook dreigt in Zuid-Groningen en Noord-Drenthe. Netbeheerders Tennet en Enexis zeiden toen nog dat ze de situatie aankunnen, al wilden ze wel in gesprek met initiatiefnemers om te kijken of ze hun zonneparken elders kunnen realiseren. Volgens Wils is de groei in aantal zonneparken in Fryslân ook veel groter dan in andere Liander-regio’s. Meer hierover in het Friesch Dagblad van vrijdag 11 mei.

