Regio vrijdag, 11 mei 2018

Werken in de zuivel in veranderende tijden

Tussen 1955 en 1980 veranderde de Friese zuivelwereld ingrijpend. De melkvaarder verdween, veel zuivelfabrieken gingen dicht en het werk werd gemechaniseerd. Wat betekende dit voor de mensen die in de zuivel werkten? Een nieuw boek werpt er licht op.

,,Ik bin hast 92 jier en ik hear net goed mear. Mar ik bin bliid dat ik hjir bin en dat ik yn it boek stean. Ik bin hielendal net earsuchtich, mar ik fyn it gewoan hiel moai.” De boekpresentatie is al bijna afgelopen als Tsjipke Wesselius het woord neemt. Iedereen luistert aandachtig naar de man die in Wons werd geboren, opgroeide in een boerengezin en zelf botermaker was, eerst op de zuivelfabriek in Tzum, later in Weidum en Wergea. Wesselius brengt onder woorden wat ze allemaal voelen. Ze zijn trots op het boek, niet omdat ze er zelf instaan, maar omdat ze begaan zijn met de Friese zuivel. Die gaat hen oprecht aan het hart, zo is tijdens de boekpresentatie wel gebleken.

Het boek dat woensdagmiddag in It Tsiispakhús in Wommels werd gepresenteerd heet Van melkrijder tot fabrieksdirecteur, persoonlijke verhalen over het werken in de Friese zuivel (1955-1980). Het bevat tien interviews met oud-personeelsleden van Friese zuivelfabrieken. De interviews zijn afgenomen door Friesch Dagblad -journalist Jan Ybema en uitgewerkt door diens vader Klaas. Roelof Veeningen verzorgde de beeldredactie.

Het boek is voortgekomen uit een onderzoek van Jan Ybema aan de Fryske Akademy. Dit onderzoek naar de modernisering van de Friese zuivel tussen 1955 en 1980 leidde in 2016 tot een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift De Vrije Fries en later tot een scriptie voor zijn studie moderne geschiedenis. Al in een vroeg stadium bestonden er plannen om de interviews die Ybema voor zijn onderzoek had gehouden ook in boekvorm uit te geven.

De tien mensen die Ybema heeft geďnterviewd vormen samen een dwarsdoorsnede van de zuivelfabriek. Ze werkten er als melkrijder, laborant, technicus, kaas- of botermaker, afdelingschef of directeur. Ze vertellen uit eigen ervaring over de veranderingen die zij tijdens hun loopbaan hebben meegemaakt. Zo ontstaat er een ‘groepsportret van een Friese topsector’, schrijft Ybema in de inleiding van het boek.

Schaalvergroting

Ybema ging langs bij onder anderen Jan Bles, coöperatieman in hart en nieren. Bles (1932) beleefde zijn mooiste tijd als directeur van de zuivelfabriek in Makkinga. Later werd hij directeur van de centrale botermakerij van de Frico in Wergea, daarna directielid van de Frico. Als een rode draad door zijn loopbaan liep het proces van schaalvergroting. Die schaalvergroting was volgens Bles onvermijdelijk, maar leidde wel tot de sluiting van veel kleine dorpsfabrieken

De impact van het verdwijnen van deze fabrieken is onderschat, vindt Bles. In het boek zegt hij: ,,Direksje, personiel en de boeren wennen allegear yn itselde doarp en diene mei-inoar en lykweardich mei oan ferienings lykas doarpsbelang of sportklubs. No wenje direksje en personiel faak op oare plakken en binne frjemden foar elkoar.”

Bles stelt dat het verdwijnen van de zuivelfabrieken ten koste is gegaan van het gemeenschapsgevoel op het Friese platteland. Hij herhaalt zijn standpunt tijdens de boekpresentatie en oogst er applaus mee.

Alle de Haan werd in 1942 geboren in Oudega (Sm). Zijn vader molk ongeveer twaalf koeien. Alle volgde de lagere landbouwschool en deed klusjes bij het loonbedrijf. Toen kon hij aan de slag in het kleine coöperatieve zuivelfabriekje in zijn eigen dorp. In de loop van zijn carričre werkte hij zich op tot chef-kaasmaker.

De Haan stond positief tegenover de mechanisering, hoewel er banen door verloren gingen. ,,Je koene net yn âlde steat sitten bliuwe. It wie ek wol in útdaging om yn dy fernijing mei te gean, lykas it wurkjen mei masines dy’t fia kompjűters oanstjoerd waarden.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van vrijdag 11 mei.

Reacties: