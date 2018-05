Regio vrijdag, 11 mei 2018

Onzekerheid blijft bij campingplan Oudega Oudega (Sm) Het heeft wel wat slapeloze nachten gekost. Toen recreatie-ondernemer Wietske Bruinsma onlangs in de krant las dat de provincie overweegt de landbouwpolder Hege Warren onder water te zetten, zag ze haar plan voor een kleinschalige camping even in rook opgaan. Toch besloot ze door te gaan met het project waarmee ze al meer dan vier jaar bezig is. Deze week verdedigde ze haar plan in de gemeenteraad. Bruinsma woont in een voormalige boerderij in de polder bij Oudega (Sm). Ze verhuurt daar al wat jaren één huisje, en dat zit bijna altijd vol. De gasten komen overal vandaan: van de Randstad tot Engeland, Tsjechië en zelfs Amerika. ,,Ze komen om de hectiek van het dagelijkse leven te ontvluchten”, zei ze dinsdagavond in een rondetafelgesprek met raadsleden. ,,Opladen in de natuur.” De mensen die dat ,,hutje-op-de-heigevoel” zoeken worden nog niet erg bediend in de omgeving, vindt Bruinsma. En dus kwam ze in 2014 met het plan om een kleinschalig kampeerterrein te realiseren in de Hege Warren, met vijf extra huisjes en tien camperplaatsen. De vergunningsprocedure ging lang duren, dat was toen al duidelijk: haar plan paste niet binnen het bestemmingsplan. Begin dit jaar was het einde van die procedure in zicht. De gemeenteraad moest nog instemmen, maar met de ontwerpvergunning in bezit leek het erop dat de bouw kon beginnen. Tot ze in februari in de krant las dat de landbouwpolder op de nominatie staat om in zijn geheel onder water te worden gezet. ,,Je schrikt je een ongeluk”, zegt ze daarover. ,,Je weet dat wel over de toekomst van de polder wordt gesproken, maar de variant waarbij de gehele polder onder water zou komen is nooit eerder aan de orde geweest. Op de kaart bij het onderzoek was alles blauw gemaakt. Dat kwam voor ons echt uit de lucht vallen.” Lees het hele verhaal in het Friesch Dagblad van 11 mei 2018

