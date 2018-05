Economie vrijdag, 11 mei 2018

Er zijn meer wegen die naar Teheran leiden

PETER HALBERSMA

De Verenigde Staten hebben de atoomdeal met Iran opgezegd en willen nieuwe economische sancties invoeren. Banken zijn aan die restricties gebonden en dat raakt handel met en investeringen ín de Islamitische Republiek. Ook vanuit Fryslân.

Sneek/Joure/Groningen Het terugtrekken van de VS uit de Iran-deal creëert extra onzekerheid en maakt de relatie voor ondernemers met het land waarschijnlijk lastiger, laat VNO-NCW-voorman Hans de Boer weten. Zaken doen met Iran was volgens De Boer na het sluiten van de deal in 2015 nog steeds ingewikkeld, onder meer door nog bestaande Amerikaanse sancties en het Iraanse bankensysteem dat nog niet goed functioneert.

Dat laatste bevestigt directeur Gerben Pek van zonne- en windparkbouwer Gutami uit Groningen. ,,Banken zullen huiveriger worden om leningen te verstrekken, en dat was al nagenoeg onmogelijk in afwachting van dit besluit”, zegt hij. ,,Ook Europese banken zullen bang zijn dat als ze iets in Iran doen, ze hun banklicentie in de Verenigde Staten verliezen. Dat is Rabobank eerder al overkomen. Wij zijn al op Chinese banken aangewezen. Die hebben er namelijk niet direct last van. We hebben met financiering uit China begin dit jaar kunnen beginnen met de aanleg van een eerste zonnepark in Iran.”

De Iraanse portefeuille van Gutami, dat onlangs verhuisde van Heerenveen naar Groningen, telt negentien locaties voor zonne-energieprojecten en acht plekken voor windenergie. Het gaat tezamen om 1,3 gigawatt, goed voor groene stroom voor 1,75 miljoen Iraanse gezinnen. De projecten zijn ondergebracht in dochter-bv Renewables Investments.

,,De vraag is nu wel even hoe Chinese banken reageren, al denk ik dat ze minder van het opzeggen van de deal schrikken dan Europese collega’s. We hebben een grote portefeuille opgebouwd in Iran en daar hebben we veel financiële steun voor nodig. Als we het eerste project klaar hebben dan hopen we daarmee aan te tonen dat het wél kan daar, en dat Iran wél netjes betaalt.” Gutami heeft Michiel Rexwinkel, oprichter en nu nog mede-aandeelhouder van energiebedrijf Greenchoice, aan zich gebonden om de Iraanse vergroening verder te helpen.

Ondanks de verhuizing van Gutami uit deze provincie – nadat de Friese mede-aandeelhouder Fedde Pronk uittrad – is het bedrijf nog wel in Fryslân actief, zegt Groninger Pek. ,,We zijn bezig met twee zonneparken in Weststellingwerf en hebben nog meer Friese projecten lopen.” Gutami heeft tachtig medewerkers, van wie twintig in Groningen, tien in Weert en vijftig in België.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 mei 2018

Reacties: