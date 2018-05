Regio woensdag, 9 mei 2018

Christelijke partijen buitenspel in Drachten

Drachten - Voor het eerst in vele decennia zal geen christelijke partij deel uitmaken van de coalitie in Smallingerland. Informateur Ton Baas kwam gisteravond met het advies voor een coalitie van ELP, PvdA, VVD, GroenLinks en FNP. Van de huidige coalitiepartijen blijft alleen de PvdA aan het roer.

Baas zei dat de partijen inhoudelijk weinig verschillen. Hij had de coalitie stap voor stap gevormd, en daarbij steeds de partij toegevoegd waarvoor in de gehele raad het meeste draagvlak was. Zo kwam hij tot ELP - met acht zetels verreweg de grootste - en VVD. De PvdA kwam daarbij, aldus Baas, onder meer omdat daarmee een partij in de coalitie komt met recente bestuurservaring. GroenLinks en FNP hadden zich vooraf aan elkaar verbonden, en zij werden toegevoegd omdat GroenLinks als een van de weinige andere partijen dan de ELP verkiezingswinst had geboekt.

Vooral de onderlinge verstandhouding tussen de partijen woog volgens Baas zwaar mee. ,,Met vertrouwen kom je vaak verder dan door alles keihard op papier te zetten."

ELP-voorman Yntze de Vries zei dat deze coalitie niet zijn eerste voorkeur was: hij had het CDA er liever bij gehad. Hij vond het echter belangrijker dat de partijen in de coalitie op zo veel mogelijk draagvlak kunnen rekenen. ,,De tien partijen in de raad hebben de PvdA in de coalitie gezet." VVDer Sipke Hoekstra zei dat hij zowel PvdA als CDA als acceptabel had genoemd.

Voor Karin van der Velde (CDA) was het advies een grote tegenvaller. Zij vond dat meer inhoudelijk had moeten worden gekeken. ,,Het klinkt alsof een spreadsheet is gemaakt, en maar is opgeteld welke partijen het vaakst worden genoemd."

Volgens Baas was voor coalitiedeelname van D66 en ChristenUnie relatief weinig draagvlak. Desgevraagd zei hij nog dat bij de andere partijen mogelijk de ervaringen meespeelden die ze de afgelopen jaren hadden opgedaan. Pieter van der Zwan (ChristenUnie) daarop: ,,Wij hebben ons niet anders dan constructief en opbouwend opgesteld."

Van der Zwan zei het voorstel ,,verbazingwekkend" te vinden, te meer omdat de partijen steeds hadden gezegd meer verbinding met de inwoners te willen zoeken. ,,Het christelijke deel van Smallingerland wordt niet gezien. Zorgwekkend, als christelijke partijen zijn we toch goed voor een derde van de stemmen."

Tegenstem

De SP had al gezegd niet te willen deelnemen aan de coalitie, vanwege het grote verlies bij de verkiezingen. Coalitiepartij D66 prees zichzelf twee weken geleden uit de markt door tegen het raadsakkoord te stemmen, Smallingerlands Belang vanwege de interne onrust.

De ELP maakte gisteren zijn kandidaat-wethouders al bekend: directeur Robert Bakker van Kijlstra Beton en Marjan Sijperda, die nu griffier is in de gemeente Marum. Piet de Ruiter (GroenLinks) wordt wethouder namens zijn partij n de FNP, die als enige niet zelf een wethouder levert. PvdA-wethouder Roel Haverkort blijft, de externe wethouder die de VVD levert is nog niet bekend.

