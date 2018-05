Regio woensdag, 9 mei 2018

Bezuinigingen sociaal domein treft WellZo Leeuwarden - Welzijnsorganisatie WellZo wordt opgeheven. Het college van B en W heeft besloten de subsidie van de stichting per 1 juli volgend jaar te stoppen. WellZo is in Leeuwarden verantwoordelijk voor het ontmoetingscentrum Jonge Ouders, het jongerenwerk, thuis- en mantelzorg, vrijwilligerswerk, bestrijding van laaggeletterdheid, het budgetloket en activiteiten rondom scholen. Voor dat werk kreeg de stichting jaarlijks 2,2 miljoen euro van de gemeente. Leeuwarden moet de komende jaren fors bezuinigen op het sociaal domein. Jaarlijks komt de gemeente minimaal twaalf miljoen euro te kort. In het collegeprogramma, dat in januari werd gepresenteerd, staat dan ook dat het hele welzijnswerk opnieuw bekeken zal worden. Dat de subsidie voor WellZo nu wordt gestaakt, betekent niet dat alle activiteiten worden gestopt, zegt wethouder Hilde Tjeerdema. ,,Een aantal functies zoals jongerenwerk maar ook de mantelzorgondersteuning willen we niet kwijt." Tjeerdema en het college werken aan een voorstel om het hele sociale domein - waaronder de participatiewet, de WMO en de jeugdhulpverlening vallen - opnieuw in te richten om op die manier de tekorten weg te werken. ,,Hoe we dat precies gaan aanpakken wordt voor de zomer bekend", aldus Tjeerdema. Wel is duidelijk dat niet alle taken van WellZo door professionele organisaties kunnen worden overgenomen. ,,We hebben meer organisaties in de stad die zich bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk bezig houden of met mantelzorgondersteuning. Humanitas bijvoorbeeld zou een aantal taken kunnen overnemen." Hoeveel werkgelegenheid met de stopzetting van de subsidie verdwijnt, kon Tjeerdema niet zeggen. ,,Ik ga ervan uit dat WellZo haar verplichtingen tot 1 juli 2019 nakomt." Angst voor een leegloop bij WellZo of gevolgen voor bijvoorbeeld LF2018 - WellZo doet de vrijwilligerswerving en begeleiding voor Culturele Hoofdstad - heeft Tjeerdema niet. Uit de brief van Tjeerdema aan de raad komt naar voren dat WellZo al enkele jaren kampt met krappe budgetten. Eind vorig jaar gaf WellZo bij de gemeente aan dat het haar werk niet kon blijven doen als er geen extra geld bij zou komen.

