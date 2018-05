Economie woensdag, 9 mei 2018

Uitbreiding van Hartman staat op losse schroeven

Sexbierum - Het is onzeker of de vorig jaar aangekondigde kassenuitbreiding van groenteteler A.C. Hartman in Sexbierum er wel komt. De Vlaamse eigenaar The Fruit Farm Group heeft de financiering van het miljoenenproject niet rond. Nog dit jaar moet een besluit vallen over het wel of niet doorgaan.

Een klein jaar geleden presenteerde The Fruit Farm Group het plan om het glastuinbouwbedrijf te vergroten van 72 naar 110 hectare. De uitbreiding zou 150 tot 200 extra banen met zich meebrengen. Het uitbreidingsplan werd eind juni vorig jaar bekendgemaakt, tegelijkertijd met het bericht dat The Fruit Farm Group het bedrijf overnam van oprichter Willem Hartman. Onderdeel van het plan was een boring naar aardwarmte, die 20 tot 25 miljoen euro zou kosten en nog in 2017 zou beginnen.

Sindsdien is bij het bedrijf veel gebeurd. De bedrijfsoverdracht is nog steeds niet voltooid.

In de tussentijd is, naar nu blijkt, ook het uitbreidingsplan uitgesteld. Gedeputeerde Sander de Rouwe bracht gisteren naar buiten dat het bedrijf de financiering nog steeds niet rond heeft. De provincie is bij het project betrokken als eigenaar van de grond. De grondverkoop zou de provincie twaalf miljoen euro opleveren.

Locatiedirecteur Henny van Gennip zegt dat het project vanwege de ontwikkelingen bij het bedrijf vertraging heeft opgelopen. ,,We hebben even pas op de plaats gemaakt om te kijken of alles nog klopt."

Volgens Van Gennip gaat het om een totale investering van 75 miljoen euro. Het financiŽle gat is volgens hem ,,niet heel erg groot". Binnen een half jaar moet het besluit worden genomen over het wel of niet doorgaan van het project. ,,Er gaat dit jaar zeker iets gebeuren, of het nou positief of negatief is." Bij het glastuinbouwbedrijf werken in het hoogseizoen 350 mensen, daarbuiten 150.

Locatiedirecteur Van Gennip is overigens de opvolger van Rob Bal, die vorig jaar bij de overname werd aangesteld als directeur. Bal is inmiddels vertrokken bij A.C. Hartman.

Gedeputeerde De Rouwe zei gistermiddag dat de provincie een lijst heeft verstrekt met potentiŽle financiers. Hij heeft het bedrijf in contact gebracht met de FOM, het investeringsvehikel van de provincie. Die gaat waarschijnlijk een steunaanvraag krijgen. ,,Het is dan aan de FOM om te beoordelen of de aanvraag past binnen het mandaat", aldus De Rouwe.

Meer interesse

De gedeputeerde zegt dat er inmiddels ook interesse is voor de grond van andere glastuinbouwbedrijven. Hij wil A.C. Hartman als ,,preferred partner" nog de rest van dit jaar de tijd geven om de financiering rond te krijgen. ,,Mocht het nog niet tot een deal komen, dan gaan we een eerlijk gesprek aan met elkaar."

Reacties: