Regio woensdag, 9 mei 2018

Bankpersoneel omgeschoold Leeuwarden - 450 werknemers van banken in Noord-Nederland die de afgelopen jaren zijn ontslagen, krijgen de mogelijkheid om zich met hulp van noordelijke overheden om te scholen. Dat is het doel van een project van de gemeente Leeuwarden en het UWV. Ze hebben hiervoor Europese subsidie aangevraagd. De afgelopen jaren hebben veel banken een reorganisatie doorgevoerd waarbij medewerkers zijn ontslagen. De gemeente Leeuwarden en uitkeringsinstantie UWV willen met het project de mensen aan het werk krijgen in sectoren waar nu werknemers worden gevraagd. Het project heeft de beschikking over zo’n twee miljoen euro. Het wordt financieel gesteund door de provincies Fryslân, Drenthe en Overijssel. De provincie Groningen is ook gevraagd, maar is volgens gedeputeerde Sander de Rouwe niet geïnteresseerd. De Rouwe maakte gisteren bekend dat de provincie heeft besloten haar cofinancieringsbijdrage van 83.000 euro beschikbaar te stellen. De subsidie-aanvraag bij de Europese Unie is momenteel in behandeling. Volgende maand wordt bekend of het geld er gaat komen, liet de provincie gisteren weten. De subsidie moet komen uit het Europese Globaliseringsfonds, waaruit de provincies Drenthe en Overijssel vorig jaar ook geld kregen voor ontslagen medewerkers bij grote winkelbedrijven. Fryslân deed toen niet mee.

