Zorgen over toekomst van Alddjip Bakkeveen | De provincie moet werken aan een nieuwe visie voor de herinrichting van het beekdalgebied rond het Alddjip in Zuidoost-Fryslân, in plaats van te volstaan met een bezuiniging op de natuuropgave. Dat schrijft Natuerferiening Bakkefean in een brief aan Provinciale Staten. Voorzitter Claartje Slofstra schrijft in de brief dat de natuurvereniging bezorgd is over de bezuinigingsplannen die op tafel liggen nu de provincie afstevent op een miljoenentekort op het natuurbeheer. ‘Wij kunnen niet begrijpen dat Gedeputeerde Staten überhaupt de morele moed hebben gevonden te willen bezuinigen op het natuurbeleid, terwijl juist in onze provincie het verlies aan biodiversiteit, mede ten gevolge van het tot nu toe gevoerde beleid, zulke spectaculaire proporties heeft aangenomen.’ Het natuurontwikkelingsproject Beekdal Koningsdiep (Fries: Alddjip) is een van de projecten waarop mogelijk wordt bezuinigd. Gedeputeerde Johannes Kramer werkt momenteel een voorstel uit. Volgens de vereniging is het wel goed om nog eens inhoudelijk te kijken naar het project, waarvan de ontwikkeling al jaren moeizaam gaat. Ze stelt dat de lange tijd nagestreefde functiescheiding tussen landbouw en natuur is achterhaald. De provincie zou juist moeten kijken naar een herinrichting waarbij natuur en (natuurinclusieve) landbouw verweven worden, aldus de vereniging.

