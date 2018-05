Regio dinsdag, 8 mei 2018

Met een zuurtje wordt eten weer lekker 10 tot 35 procent van ouderen is ondervoed. Dit zorgt voor een grotere kans op gezondheidsproblemen. Met het kookboek Sline yn it ferline hoopt Zorgbelang Fryslân daar iets tegen te doen. Sint Nicolaasga | Een extra runderbouillonblokje, een pepertje of een extra scheut appelazijn. Het is heus niet zo moeilijk om een vertrouwd gerecht meer smaak te geven. Jelle Ferwerda van Smaak van het Huis is er inmiddels specialist in. Samen met onder meer Zorgbelang Fryslân, diëtist Emmelyne Vasse en zorginstelling Hof en Hiem heeft hij een kookboek samengesteld. Niet met allerhande moderne liflafjes, maar met bekende recepten, opgetekend uit de mond van de ouderen zelf. Want dat eten ouderen toch het liefst: oud en vertrouwd. ,,Mensen houden vast aan gewoonten die ze soms al dertig jaar hebben”, weet Emmelyne Vasse van de landelijke Stuurgroep Ondervoeding. Ze verwacht dan ook niet meteen dat ouderen direct met het recept aan de slag gaan (mag wel natuurlijk), maar hoopt wel dat zij en hun eventuele mantelzorgers dankzij het boek over eten in gesprek gaan of er inspiratie uithalen om hun eigen lievelingskostjes weer en misschien met extra smaakingrediënten te gaan maken, zodat ouderen het ook weer lekker vinden. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 8 mei

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties