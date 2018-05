Regio maandag, 7 mei 2018

Alles zat mee bij de Elfmerentocht Sneek - ,,Het was een topdag. We hadden bijna vierduizend deelnemers. En prachtig weer. Alles zat mee, het was gewoon fantastisch.” Bestuurslid Wim Jansen van de organiserende fietsclub RTC Rally uit Sneek komt bijna woorden tekort om het succes te omschrijven van de Elfmerenfietstocht, die zaterdag voor de 51e keer werd gehouden. De deelnemers hadden ideale omstandigheden om de 50, 100 of 150 kilometer af te leggen, zegt Jansen: het was zonnig maar niet te warm en er stond weinig wind. ,,Kijk ook naar de EHBO: we hebben de hele dag alleen twee pleisters hoeven plakken.” En dat terwijl de organisatie hem vorige week nog wel even kneep, zegt Jansen. ,,Er waren ruim een week geleden iets meer dan duizend inschrijvingen, terwijl we normaliter een week vooraf op tweeduizend zitten. Maar bij de sluiting van de inschrijving zaten we donderdagavond ineens op 2400. En dan kwamen daar nog vijftienhonderd daginschrijvingen bij.” De Elfmerentocht trekt meestal tussen de drieduizend en 3500 deelnemers. Volgens Jansen is het late inschrijven een trend bij recreatieve fietstochten: steeds meer deelnemers besluiten pas op het laatste moment of ze meedoen of niet. De onverwacht grote toestroom zorgde zaterdag nog voor wat problemen bij de verzorgingsposten, waar niet genoeg sportdrank, krentenbollen en bananen waren. Maar dat was niet zo’n punt, zegt Jansen: er was water genoeg en dat was het belangrijkste. ,,Als het slecht weer is, dan hoor je er nog wel eens wat over. Maar bij mooi weer denken de deelnemers als ze geen krentenbol krijgen: kom op, waar hebben we het over?” Volgens Jansen waren ook de tachtig vrijwilligers tevreden over de dag. ,,Het is gewoon mooi als je ziet dat al die mensen met een big smile rondfietsen.” De organisatie had wel wat problemen met de attenties voor de jubilarissen onder de deelnemers, die de tocht een x aantal keren hebben uitgereden. De overstap naar een digitaal registratiesysteem was nog niet klaar en voor jubilarissen lag dan ook niets klaar. ,,Maar dat halen we volgend jaar weer in.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties