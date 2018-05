Regio maandag, 7 mei 2018

Sneek maakt zich op voor megafestival At the Watergate

JAN YBEMA

Sneek - Zesduizend jonge musici uit heel Europa komen deze week naar Sneek en omgeving voor het festival At the Watergate. De voorbereidingen zijn een monsterklus: zo’n 750 vrijwilligers bouwen onder meer 3100 bedden op en verzorgen 51.000 eetbeurten.

De Veemarkthal in Sneek heeft de afgelopen weken een metamorfose ondergaan. De hal is tijdelijk omgetoverd tot Food Plaza, waar van woensdag tot vrijdag ontbijt, lunch en avondeten worden geserveerd aan maximaal twaalfhonderd jongeren tegelijk. De muzikanten strijken vanuit twintig verschillende Europese landen in Sneek neer voor de dertiende editie van het European Youth Music Festival. Als onderdeel van LF2018 is het festival dit jaar omgedoopt tot At the Watergate, het grootste culturele-hoofdstadproject in de Zuidwesthoek.

De voedselvoorziening voor de duizenden musici is een enorme operatie. ,,In totaal verzorgen we 51.000 eetbeurten, dus ontbijt, lunch en avondeten”, vertelt hoofd marketing Anne-Marie Dros. De 1750 liter pompoensoep is in ieder geval alvast klaar om opgediend te worden. ,,We hadden mazzel met een enorme partij pukkelpompoenen. Ze waren aangetast door de hagel en daardoor onverkoopbaar voor de supermarkt. Henk Hanenburg van cateringbedrijf Lokaal 55 wist ze voor een zacht prijsje op de kop te tikken.” Mensen van het cateringbedrijf, maar ook studenten van ROC Friese Poort en Stenden Hogeschool Leeuwarden hielpen mee om er een smakelijke soep van te trekken. ,,En ze hebben ook tomatensoep gemaakt.”

De speciale ‘ontmoetingsinstallaties’ in Food Plaza zijn gemaakt door beeldend kunstenaar Frans van der Horst. ,,Ik maak ze van gekromde metalen steigerbuizen, met zeildoek ertussen”, legt hij uit. Ook werkt hij aan ongeveer twee meter grote klankklokken, of zogenoemde metallofoons, in de vorm van het logo van At the Watergate. Ook weer gemaakt van steigerbuizen, niet gekromd, maar als pijpen naast elkaar.

Disco-effect

,,Er komen er twee als kroonluchter te hangen in Food Plaza. Ze gaan draaien, wat een disco-effect geeft. Er hangt ook een klepel in. Als je die tegen de buizen laat vallen, krijg je een enorm kabaal”, voorziet Van der Horst. Op het Martiniplein wordt een welluidend bespeelbare metallofoon opgesteld. ,,Met acht handen kun je daarop spelen. Niet quatre mains, maar huit mains.” De klankklokken moeten musici en passanten aansporen zich muzikaal te uiten.

