Economie zaterdag, 5 mei 2018

Sneker banen Jetten Shipyard op het spel

Sneek - Scheepswerf Jetten Shipyard in Sneek zit in grote financiŽle problemen. Een leverancier van het bedrijf heeft faillissement aangevraagd en directeur Jeannot Grim werkt op dit moment aan een noodplan. Als er geen financiŽle hulp komt komende week moeten 35 werknemers vrezen voor hun baan.

,,We zijn met partijen in gesprek om een continuÔteitsscenario uit te werken. Daar zijn we heel ver mee. Hopelijk kunnen we begin volgende week een positieve draai geven aan het slechte financiŽle weer waar we in zittenĒ, zegt directeur Grim. Het gaat om een partij uit het noorden van het land ťn een uit het zuiden.

Grim nam Jetten Shipyard een jaar geleden over. Na een paar maanden als interim-directeur te hebben meegedraaid, kocht hij het bedrijf van de broers Marcel en Sander Jetten, die de werf twintig jaar geleden oprichtten. De bouwer van aluminium en stalen jachten had wel wat problemen, maar de huidige financiŽle situatie had Grim niet voorzien. ,,Daar had ik geen weet van. Het eigenlijke probleem is dat we te goedkoop zijn. De calculaties van schepen zijn te opportunistisch geweestĒ, zegt de directeur-eigenaar.

Te goedkoop

Negen van de elf motorjachten in aanbouw bleken in de bouw duurder uit te vallen dan er aan vraagprijs was gevraagd. ,,En boven op de kostprijs komen dan ook nog salarissen en gas, water en elektra.Ē In februari kwamen de problemen echt aan het licht. In de tussentijd hebben klanten geld bijgelegd en hebben leveranciers coulance getoond, vertelt Grim. De rekeningen van een van de leveranciers bleken echter te gortig. ,,We zijn uit een heel diep dal aan het krabbelen en hopelijk kunnen we nu met een plan voor de toekomst komen.Ē

Reacties: