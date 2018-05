Regio zaterdag, 5 mei 2018

Verzet tegen onrecht is ook nu nog nodig Leeuwarden - Al heerst er in Nederland al 73 jaar vrede, ook in onze tijd is het belangrijk dat mensen zich blijven verzetten tegen maatschappelijk onrecht. Woorden van die strekking spraken burgemeesters van de Friese gemeenten gisteravond uit tijdens de Dodenherdenking. Daarmee sloten ze aan bij de thematiek van 2018 als het Jaar van Verzet, uitgeroepen door het NIOD en andere instellingen verenigd in het Platform WOII. Verschillende burgemeesters verbonden het herdenken van onze oorlogsslachtoffers met geweld en onderdrukking die elders in de wereld nog steeds voorkomen en met de dreiging van opkomende dictaturen. Bij het monument aan de Soensterdyk in Kollumerpomp trok Bearn Bilker, burgemeester van Kollumerland, parallellen tussen de opkomst van fascisme en nazisme in de jaren dertig en autocratische tendensen die hij nu opnieuw ziet opspelen ,,in tal van landen, ja, ook in Europa”. Bilker signaleert daar aantasting van pers- en meningsvrijheid ,,waar we niet gerust op moeten zijn". Hij putte hoop uit het feit dat er altijd weer mannen en vrouwen opstaan, ,,die gewoon vanuit hun gezin, hun dagelijks werk, samen met anderen zich verzetten. (..) Zij zijn de ware fakkeldragers van de rechtvaardige samenleving”. Burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen waarschuwde bij het monument aan de Van Maasdijkstraat voor ,,kille despoten, die gedreven door ideologie of radicale religie mensen tegen elkaar ophitsen en aanzetten tot haat en geweld”. Ze vergiftigen het vermogen om de ander te herkennen en te blijven zien als medemens, aldus Van der Zwan. Hij riep op de vrijheid te verdedigen door ongevoelig te blijven voor ,,misleidende verhalen die tweedracht zaaien, die aanzetten tot extreem wij-zij-denken. Wij spreken hier af ons hart en hoofd ruimhartig te blijven openstellen voor onze medemens”. Tegen vervagen van herinnering In tal van toespraken verwezen burgemeesters naar 2018 als Jaar van Verzet. Magda Berndsen, waarnemend burgemeester van Súdwest-Fryslân, noemde herdenken een vorm van verzet. ,,De weigering om het verleden onder het kleed te vegen, het gevecht tegen de vervaging van de herinnering aan een tijd die steeds verder wegzakt in ons collectieve geheugen.” Waarnemend burgemeester Hayo Apotheker van Waadhoeke vond verzetsdaden ook 73 jaar na de bevrijding ,,onmisbaar om onze stad, onze gemeente, ons land en onze wereld leefbaar te houden”. Verwijzend naar Remco Campert zei hij dat verzet niet begint met grote woorden, maar met kleine daden. ,,Het begint met jezelf een vraag stellen en dan die vraag aan een ander stellen.” Burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf las Camperts hele gedicht voor ter afsluiting van zijn toespraak. Lees verder in het Friesch Dagblad van 5 mei 2018

