Regio zaterdag, 5 mei 2018

Dantumadiel heeft een nieuw college Damwâld - Een kleine twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen heeft Dantumadiel een nieuwe college. Kees Wielstra van Gemeentebelangen Dantumadiel (GBD), Rommy Kempenaar van Sociaal Links (SL) en Gerben Wiersma van de ChristenUnie (CU) worden de wethouders. Op 14 mei zal het nieuwe college worden geďnstalleerd. Gisteren presenteerden de drie partijen het bestuursakkoord Ús Dantumadiel. Ook de andere raadsfracties hebben meegewerkt aan het akkoord met de hoofdlijnen voor de komende raadsperiode. In eerste instantie stevende de gemeente af op een coalitie van SL, CU en het CDA. De laatste partij bleef na de verkiezingen met vijf zetels de grootste partij. Bij de informatiebesprekingen gaf de ChristenUnie op het laatste moment echter aan niet met het CDA verder te willen. Bij de bespreking van het informatierapport vorige week dinsdag bleken GBD, SL, en CU elkaar al gevonden te hebben in een coalitie. De nieuwe coalitie wil aantonen dat de keuze van Dantumadiel om zelfstandig te blijven een juiste was. De gemeente zou eerst met Kollumerland, Ferwerderadiel en Dongeradeel fuseren maar zag daar later alsnog vanaf. De nadruk op zelfstandigheid wil volgens Romke Postma van GBD niet zeggen dat er twijfel over die keuze is. ,,De afgelopen tijd is er in de raad wel veel discussie over die keuze geweest, vooral met het CDA die groot voorstander was van de fusie. Een grote meerderheid van de raad is echter voor zelfstandigheid en die keuze willen we met het akkoord onderstrepen.” Apen op de rots Volgens Postma werkten de andere partij open en ruimhartig mee bij de totstandkoming van het bestuursakkoord. ,,We willen als coalitie ook niet als apen boven op de rots zitten om aan te geven hoe het moet, maar tussen de mensen staan.” De coalitie zegt de inwoners centraal te willen stellen en hun initiatieven ruimte te geven, ook als wetten en regels deze in de weg lijken te staan. Postma: ,,Wetten en regels vanuit Den Haag moeten worden uitgevoerd. Maar soms is er ruimte voor een eigen interpretatie. Die ruimte willen we als gemeente gebruiken voor initiatieven van inwoners en bedrijven.” Door de benoeming van de drie wethouders komen nu Jouke Feddema (CU), Auke Sikma (SL) en Romke Postma (GBD) in de raad.

