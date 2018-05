Regio zaterdag, 5 mei 2018

Canadese veteranen een laatste keer in het land dat ze hielpen bevrijden

Aldtsjerk - Oud en fragiel zijn ze, de acht Canadese veteranen die 73 jaar geleden Fryslân hielpen bevrijden. Op landgoed De Klinze bij Aldtsjerk, waar ze dezer dagen zijn 'ingekwartierd’, verdwalen ze soms in hun eigen gedachten. Dan weer staan de kleinste details van de oorlogstijd hen helder voor de geest alsof ze net gebeurd zijn.

,,Het was voor de spanning en de opwinding dat ik me als vrijwilliger voor het leger meldde”, geeft Paul E. Wile (95), geboren in Waterville op Nova Scotia, grif toe. ,,Ik moest altijd houthakken, op de molen en op het land werken. Bij het leger gaan leek me een mooie kans om eens wat mee te maken en bovendien goede kost en inkomen te hebben.”

Voor Wile begon het avontuur van de geallieerde bevrijdingstocht niet aan de kusten van Normandië, maar al eerder, in Italië. Hij raakte gewond en moest worden opgelapt. Pas daarna, in maart 1945, werd hij naar Nederland gestuurd. Hij maakte deel uit van de troepen die het aan het eind van de maand eindelijk lukte om de Rijn over te steken en aan de bevrijding ten noorden van de rivieren te beginnen.

De scherpste herinnering heeft Wile aan een avond in Barneveld. ,,Het achtervolgt me nog altijd. We hielden de wacht vanuit onze schuttersputjes naast de weg. Er kwam een inwoner langs. Ik dacht, hij zal ons wel op onze kop geven omdat we die gaten hebben gegraven. Maar hij was vriendelijk, schudde ons de hand.”

Het bleek een schoolhoofd te zijn. Hij bood de soldaten aan zich in de school te wassen. ,,Daar waren we wel aan toe. Oh, het was heerlijk. Die badkamer, de handdoeken... we deden er extra lang over”, lacht Wile. Toen kregen ze ook nog een diner aangeboden. ,,Een van de meest verrukkelijke diners die ik ooit heb gehad!” Het water loopt hem er nog van in de mond.

So far so good , maar het schoolhoofd wilde de soldaten nog iets laten zien. ,,We gingen een balkon op en keken vandaar neer op een grote collegezaal. De vloer was bedekt met lichamen. Niet dood, maar ook nauwelijks levend.” Ondervoeding, verklaarde het schoolhoofd, gebrek aan medicijnen. ,,Het was een verschrikkelijke aanblik. Ik krijg het niet uit mijn hoofd.” De weldaad van het wassen en het eten en dan die aanblik van honger en lijden. ,,Ik trok me terug en probeerde te verwerken wat ik gezien had.”

Gehuisvest in Bolsward

Wile laat de beelden nog eens in zich omgaan. ,,Maar nu zal ik je wat leuks vertellen”, bedenkt hij plotseling. ,,We reden op onze jeep door Delfzijl om die stad te bevrijden. Ik stapte uit om twee vrouwen, oudere vrouwen al, de weg te vragen. Toen gaven ze me allebei een stevige omhelzing en een dikke kus. ‘Godzijdank dat jullie gekomen zijn’, zeiden ze. Nou, kijk, dat maakt je dag goed.”

Wile heeft ook nog wel interessante anekdotes paraat over allerlei belevenissen met jóngere vrouwen, maar niet al zijn tafelgenoten in De Klinze vinden het een goed idee om daarover uit te wijden.

Vooral rond Delfzijl moest er nog flink gevochten worden. ,,Vijftien maten verloren we daar. In totaal zijn er in mijn eenheid 21 jongens omgekomen. Nog veel meer raakten er gewond." Van heimwee naar de oorlog, zoals je weleens hoort, heeft Wile helemaal geen last gehad. ,,We waren vreselijk blij toen het eindelijk voorbij was. We hadden twee jaar geen vakantie gehad, hč.”

Na het einde van de oorlog werd Paul Wile enkele maanden gehuisvest bij de familie Sluijter in Bolsward. ,,’s Ochtends was er vaak een parade, de rest van de dag hadden we vrij. Mooie tijd.” Zoon Martin, toen een kleine jongen, wist onlangs in contact te komen met de familie Wile. Donderdag ontmoetten Martin en Paul elkaar voor het eerst in 73 jaar.

Reacties: