Friestalige site van provincie trekt weinig bezoekers Leeuwarden - Inspanningen om meer bezoekers te trekken naar de Friestalige website van de provincie Fryslân, hebben niet tot een blijvend resultaat geleid. Dat blijkt uit een brief van het provinciebestuur aan Provinciale Staten. Het aantal mensen dat ervoor kiest de website in de Friese taal te bekijken, blijft steken op zo’n 3 procent van het totaal. Bezoekers van de website moeten de eerste keer een keuze maken tussen de Fries- en Nederlandstalige versie. De provincie deed vorig najaar extra haar best om meer mensen voor de Friese variant te laten kiezen, onder meer door extra aandacht op sociale media en vermelding in de zaterdagadvertentie in de dagbladen. Uit een evaluatie blijkt dat het aantal bezoekers van de Friestalige site aanvankelijk weliswaar licht steeg, maar inmiddels terug is op het oude niveau van zeshonderd per maand. De Nederlandstalige versie is aanmerkelijk populairder: die heeft gemiddeld zo’n 18.000 bezoekers per maand. Dat betekent dat 3 procent van de bezoekers voor de Friestalige site kiest. Ondanks dat het overgrote deel liever Nederlandse teksten leest, blijft de provincie doorgaan met het aanbieden van beide versies. Volgens woordvoerder Gerrit Hofstra is dit vooral omdat de provincie de Friese taal zo belangrijk vindt en dat ook wil uitdragen. Bovendien kost het vertalen relatief weinig extra moeite, zegt hij. ,,It heart der gewoan by."

