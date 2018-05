Regio vrijdag, 4 mei 2018

Conflicten leiden tot schrappen feestweek

Feanwâlden - In Feanwâlden is dit jaar geen feestweek en ook veel andere evenementen gaan niet door. Stichting Mei Elkoar Ien (MEI) heeft alle activiteiten voor dit jaar, waaronder het tweejaarlijkse dorpsfeest in september, afgeblazen.

Volgens stichtingsvoorzitter Mark Voolstra werden bij de vorige editie van het dorpsfeest vernielingen aangericht aan materiaal, en bestuursleden persoonlijk bedreigd. Om wat voor soort bedreigingen het ging, wil hij niet zeggen. Aangifte is er niet van gedaan. ,,Het begon al twee jaar geleden en dan denk je: het waait wel over. Maar in de aanloop naar het nieuwe dorpsfeest kwam er weer zo’n sfeer te hangen. Dat was voor ons aanleiding om alles voor dit jaar af te blazen."

Naast het dorpsfeest worden ook andere activiteiten geschrapt, zoals de Kuierklavertocht, de viswedstrijd, de rommelmarkt, de spokentocht en de intocht van Sinterklaas.

De spanningen rond de feestweek ontstonden volgens Voolstra onder andere door een conflict met een horeca-ondernemer in het dorp. Bij het laatste dorpsfeest had MEI de horeca-activiteiten niet aan café restaurant ’t Dűke-Lűk gegund maar in eigen hand genomen, omdat de ondernemer kosten in rekening bracht waar MEI het niet mee eens was ,,We kregen facturen voor afvalverwerking en rijplaten. Dat dorpelingen moeten opdraaien voor de extra kosten die de ondernemer maakt om bier te kunnen verkopen, vinden wij niet terecht."

Mathilde Hommes, voorzitter van Dorpsbelangen Feanwâlden en Feanwâldersterwâl, vindt de stap van MEI erg jammer. ,,Het polariseert de dorpsgemeenschap. Wat nu naar buiten komt overvalt ons ook."

Hommes denkt verder dat MEI de nieuwe stichting Us Doarp als mogelijke concurrent zou zien. ,,Dorpsbelangen was blij met de nieuwe stichting die nieuwe dingen organiseert, zoals vorige week een heel geslaagde Koningsdag. Hoe meer reuring in het dorp hoe beter. Al heb ik het dan niet over dit soort reuring."

MEI heeft geen contact gezocht met Dorpsbelangen. Maar die wil volgens Hommes graag een bemiddelende rol spelen. ,,Het lijkt steeds meer een conflict tussen personen te zijn geworden. Wij willen graag met de betrokkenen een oplossing zoeken."

Volgens Annigje Sikma, voorzitter van Us Doarp, is er geen sprake van concurrentie. ,,Op onze website staat dat we alleen activiteiten organiseren die er nog niet zijn."

De vraag of Us Doarp de organisatie van de feestweek overneemt, is volgens Sikma op dit moment niet aan de orde.

Pieter Liezenga van ’t Dűke-Lűk wil geen commentaar geven. ,,Het lijkt me beter dat ik op dit moment niets zeg. Het moet eerst maar wat overwaaien."

