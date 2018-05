Regio donderdag, 3 mei 2018

Blunder met toeristenbelasting festivals

Leeuwarden - De gemeente Leeuwarden is vergeten de festivals Welcome to the Village en Psy-fi te vertellen dat ze dit jaar toeristenbelasting moeten betalen. Andere partijen zoals hotels, jachthavens, campings en belangenorganisaties zijn vorig jaar wel door de gemeente geïnformeerd over de invoering van de belasting in 2018. De festivals kregen pas eind vorige maand via een mailtje te horen dat ook zij toeristenbelasting moeten gaan betalen. Voor Psy-Fi kunnen de kosten oplopen tot wel 100.000 euro.

In juli vorig jaar besloot de gemeente per 1 januari 2018 weer toeristenbelasting te heffen. Voor iedere overnachting in een hotel, op een jachthaven of op een camping moet er door de ondernemers een euro worden afgedragen aan de gemeente. ,,In het najaar hebben wij zo breed mogelijk geprobeerd alle betrokkenen in de gemeente daarvan op de hoogte te stellen", zegt gemeentewoordvoerder Margriet Dankert. ,,Behalve de festivals dus."

Welcome to the Village en Psy-fi zijn meerdaagse evenementen en bezoekers kunnen in en om de Groene Ster kamperen. Psy-fi rekent op dertienduizend bezoekers die maximaal negen dagen kunnen blijven slapen. ,,Deze belasting kost ons dus minimaal een ton", becijfert Rob Durand van Psy-fi. Directeur van Welcome to the Village Bianca Pander rekent op een tegenvaller van tienduizend euro. ,,En dat kunnen we gewoon niet betalen. Vorig jaar sloten wij af met een plus van zevenduizend euro. Het lijkt wel alsof de gemeente denkt dat het geld hier tegen de plinten op klotst, maar dat is dus niet zo."

De festivals hebben volgens de gemeente de plicht om ook zelf te informeren over de regels, wetten en bepalingen die er zijn. Gistermiddag heeft er overleg plaatsgevonden op het stadhuis naar aanleiding van vragen van het Friesch Dagblad over de toeristenbelasting. ,,De festivals moeten betalen, maar wij willen met hen gaan praten over de manier waarop en wanneer", zegt Dankert. Kwijtschelding is volgens de gemeente geen optie.

Advocaat Eric van der Goot, gespecialiseerd in overheidsrecht, noemt het optreden van de gemeente een voorbeeld van ‘een weinig zorgvuldig handelende overheid’. ,,Als je alle andere partijen wel actief informeert en twee belangrijke partijen niet, dan doe je het gewoon verkeerd. Je zou er dan voor kunnen kiezen om de belasting niet op te leggen aan de festivals, omdat het onbillijk is dat je ze pas eind april informeert. Daardoor verschilt hun situatie van anderen die wel op tijd waren geïnformeerd. Zo kan deze fout worden rechtgezet."

