Regio donderdag, 3 mei 2018

‘Je bent van na de oorlog? Houden zo!’ Leeuwarden - Oud-politicus en schrijver Jan Terlouw heeft de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt. Tijdens Iepen Up Live in Neushoorn gaf hij gisteravond een gastcollege over vrijheid. ,,Vrijheid is waar je je bewust van moet zijn, dat je het bent, dat je in vrijheid leeft. Maar het is ook heel belangrijk dat je je beseft dat je het zomaar kan verliezen. Dat vrijheid gekoesterd moet worden, gewaardeerd moet worden. Kijk naar Turkije waar de vrijheid en democratie ernstig worden aangetast." Jan Terlouw was acht jaar oud toen de oorlog uitbrak, vijf jaar lang leefde hij onder de Duitse bezetting. De waarde van vrijheid ging hij vooral na de oorlog beseffen. ,,Het laatste jaar van de oorlog ging de school dicht. Ik was toen kind af. Ik was als twaalfjarige op pad met de mensen uit het Westen die in het Oosten naar voedsel zochten. Zag dingen waar je niet over sprak. Ik leidde een leven dat je als kind niet hoort te leiden. Nu nog herinner ik me beter wat ik toen allemaal meemaakte dan gebeurtenissen van een jaar of twee geleden." De bevrijding betekende voor Terlouw een terugkeer naar het ‘normale leven’, een leven in een democratische rechtsstaat. ,,Het kostte mij ontzettend veel moeite om weer kind te worden. Om weer naar school te gaan, me aan regels te houden en om negen uur naar bed te gaan. Het normale ritme van een kind te gaan leven, ik vond het toen niks." Rechtsstaat In zijn gastcollege staat Terlouw stil bij het belang van herdenken. ,,Voor de jongeren van nu is de Tweede Wereldoorlog heel ver weg. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om niet te vergeten dat de Tweede Wereldoorlog het einde van de rechtsstaat inhield en het einde van de vrijheid. Nogmaals, kijk naar Turkije." Naarmate de oorlog verder in het verleden ligt, zijn er steeds minder ooggetuigen die er nog over kunnen vertellen. ,,Ik schrik als ik hoor dat er al scholen zijn waar de oorlog uit het programma wordt geschrapt of waar er amper aandacht meer voor is. De oorlog is belangrijk omdat ’t het recentste einde van onze vrijheid is geweest. Onze democratie hield op te bestaan. Er zullen nieuwe vormen moeten worden bedacht om ons de waarde van vrijheid en democratie bij te brengen. Kunstvormen, toneel, boeken. Geregeld zeggen mensen tegen mij dat ze van na de oorlog zijn en dat het ver weg is. Ik zeg dan altijd: je bent van na de oorlog? Houden zo!"

