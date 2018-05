Economie donderdag, 3 mei 2018

Moordend tempo bij pakketsorteerders

Leeuwarden - Een steeds hogere werkdruk, te korte pauzes, lage lonen en een vieze en stoffige werkruimte. Pakketsorteerders in de Leeuwarder vestiging van PostNL zijn hun arbeidsomstandigheden zat, meldt vakbond FNV. Een groep van 25 sorteerders eist vanmiddag middels een petitie betere voorwaarden voor vijftig uitzendkrachten bij het post- en pakkettenbedrijf.

ĎHet tempo is moordend. We voelen ons opgejaagd en werken ons letterlijk kapot. Maar daar staat weinig tegenover. Wij tillen ons een breuk aan de wijnflessen, en worden afgeblaft door de leiding als we iets zeggen over rugpijní, laat een van de uitzendkrachten anoniem weten. De groep van vijftig werkt via Randstad-dochter Tempo-Team in het pakketcentrum op industrieterrein Newtonpark. De locatie werd in 2013 geopend. Bij de petitie zal symbolisch ook een stofdoek worden overhandigd.

Vakbond FNV meldt dat tot 2015 volgens de bedrijfs-cao van PostNL werd gewerkt, maar dat die regeling van tafel ging en de omstandigheden verslechterden toen Tempo-Team het stokje van Randstad overnam. ,,De werkdruk wordt steeds hoger nu er meer pakketjes gesjouwd moeten worden, daar komen rugklachten van. En de hal is smerig want er is bespaard op schoonmaak", zegt bestuurder Masja Zwart van FNV Naleving. ,,Het gaat hier echt om dagloners. Pas ís middags om twee uur horen de mensen of ze die avond moeten werken en aan het eind van de week is duidelijk wat ze hebben verdiend. Een aantal sorteerders werkt al vijf jaar op deze manier. Ik vind het ronduit schandalig dat een bedrijf als PostNL, dat winst maakt en in een groeimarkt zit, zo met mensen omgaat."

Minimumloon

Tempo-Team betaalt het minimumloon van 9,43 euro per uur. Het laagste loon in de cao van PostNL ligt 4,8 procent hoger. Na negen uur ís avonds is er een toeslag van 30 procent. Het verschil in maandloon is zeventig ŗ tachtig euro per uitzendkracht. Opgeteld voor vijftig werknemers zou dat op jaarbasis neerkomen op ruim 40.000 euro aan loon. Daar komen het nadeel in de opbouw van vakantiegeld en -dagen, en pensioen nog overheen, stelt FNV Naleving.

PostNL betaalt bovendien in de cao reiskosten uit vanaf zes kilometer, uitzendkrachten bij Tempo-Team krijgen pas een vergoeding vanaf elf kilometer woon-werkverkeer. De uitzend-sorteerders in Leeuwarden moeten het ook doen zonder werkkleding van PostNL. Zwart: ,,Deze groep Leeuwarders komt voor hun rechten op. Dat is belangrijk en dapper. Onlangs is er nog iemand ontslagen omdat-ie om uitleg over de situatie vroeg. Die persoon willen we terug aan het werk hebben."

PostNL laat in een schriftelijke reactie weten zichzelf niet als werkgever te zien van de pakketsorteerders in Leeuwarden, omdat het avondwerk is uitbesteed aan Tempo-Team Outsourcing. ,,PostNL vindt het erg belangrijk dat de contractingpartij (Tempo-Team, red) als werkgever in eerste aanleg met zijn eigen mensen in gesprek is over de werkzaamheden en -omstandigheden. Hierin willen wij niet interveniŽren", zegt woordvoerder Tahira Limon van PostNL. Als er verbeterpunten zijn die binnen het ,,verantwoordelijkheidsgebied als opdrachtgever vallen", dan komt PostNL ,,zeker in actie".

Limon: ,,Wij hebben 44.000 mensen in dienst. Echter, in het avondproces van onze pakkettensorteercentra hebben we behoefte aan een samenwerkingspartner die expertise heeft in het werven en managen van een pool aan (flexibele) arbeidskrachten."

De stroom pakketten wisselt namelijk nogal, zo stelt PostNL. FNV zou het liefst zien dat de uitzendkrachten een vast contract krijgen. Tempo-Team Outsourcing was gisteren niet bereikbaar voor een reactie.

