Regio donderdag, 3 mei 2018

Water in Oude Willem mag hoger Appelscha - Het landbouwgebied bij buurtschap Oude Willem in het Drents-Friese Wold kan veranderd worden in natuurgebied. Hoger beroep tegen het plan van omwonenden bij de Raad van State bleek gisteren vergeefs. Midden in het Drents-Friese Wold ligt Oude Willem, het laatste stuk agrarische grond van het bos. Het stuk grond van 450 hectare ligt voor 200 hectare op Fries grondgebied, de rest ligt in de provincie Drenthe. Wetterskip Fryslân en Waterschap Reest en Wieden, thans Drents Overijsselse Delta, namen in 2014 en 2015 het besluit om het waterpeil in de landbouwenclave te verhogen om de grond geschikt te maken voor natuur. Twee omwonenden zijn het daar niet mee eens. De rechtbank van Noord-Nederland gaf hen in april 2017 ongelijk, waarna ze in hoger beroep gingen bij de Raad van State. Volgens een van de appellanten zou het waterpeil op zijn erf 25 tot 30 centimeter hoger worden, terwijl de waterschappen het op 5 tot 10 centimeter houden. Ook zouden de overheden niet genoeg maatregelen nemen als het water inderdaad hoger komt te staan dan gedacht. De waterschappen stelden dat de beweringen van de omwonenden over het waterpeil niet voldoende zijn onderbouwd, en kregen daarin gelijk. De rechter acht het aannemelijk dat de gevolgen voor het erf van de omwonende beperkt blijven. Verder gaan de waterschappen het waterpeil monitoren en zijn zij bereid extra maatregelen te nemen als er toch schade ontstaat. De tweede omwonende vreest voor wateroverlast bij hevige regenval, zoals in 2016 al eens gebeurde. De Raad van State denkt dat de waterschappen genoeg maatregelen nemen om deze overlast tegen te gaan, met onder andere een kade rondom de woning. De waterschappen gaan onder meer de meeste sloten en greppels verwijderen. Een nieuwe slenk voert het water af naar de Vledder Aa.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties