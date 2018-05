Regio woensdag, 2 mei 2018

Hinder van ov-staking lijkt mee te vallen Leeuwarden - De hinder van de staking in het streekvervoer lijkt voor de recreatieve sector in Fryslân mee te vallen. ,,Een groot deel van onze passagiers komt normaal gesproken met de bus", zegt directeur Ger van Langen van rederij Wagenborg. ,,Maar wij hebben niet gemerkt dat er nu minder passagiers zijn. De meeste passagiers hebben vervangend vervoer geregeld." Ook rederij Doeksen in Harlingen heeft geen hinder van de stakingen ondervonden. Een groot deel van de passagiers pakt normaal gesproken de trein van Leeuwarden naar Harlingen, maar volgens een woordvoerder waren er geen gestrande reizigers in de haven van Harlingen. Ook het Fries Museum in Leeuwarden merkte weinig van de staking. ,,Er is slechts één kaartje geannuleerd vanwege de staking terwijl normaal gesproken veel van onze bezoekers met het ov komen", zegt woordvoerder Rouke van der Hoek. ,,Het is op dit moment topdrukte vanwege de nieuwe tentoonstelling over Escher." Ook in het Planetarium in Franeker was het recent drukker dan anders ondanks de stakingen. ,,De afgelopen drie dagen hebben we 1400 bezoekers gehad", zegt Herma van Stafbergen. ,,Dat is meer dan een kwart van het aantal bezoekers dat we vorig jaar in de hele maand mei hadden. We hebben nu vooral geluk dat het weer tegenvalt in deze meivakantie." Bonden Volgens de vakbonden van CNV en FNV lag gisteren ook op de tweede achtereenvolgende stakingsdag het streekvervoer nagenoeg helemaal plat. De bonden wilden met de staking een nieuwe cao afdwingen. Volgens CNV Vakmensen wilden de vervoerders het idee wekken van een mislukte ov-staking door gisteren toch enkele bussen in te zetten. ,,Dat is tegen de wettelijke voorschriften en ook tegen de veiligheidsregels in. In onze ogen een zonder meer ongeoorloofd en onverantwoord optreden", onderstreept cao-onderhandelaar Hanane Chikhi. Ook FNV noemt dat onverantwoord omdat passagiers hun boosheid op werkwillige chauffeurs kunnen afreageren. ,,Maandag werd nog een chauffeur belaagd door boze passagiers", zei de FNV-woordvoerder. De FNV stelt aangifte te doen tegen vervoersbedrijven die de staking willen breken door ‘besmet’ werk te laten doen. De FNV kondigde aan dat vanaf volgende week dinsdag estafettestakingen volgen als de werkgevers niet over de brug komen.

