Regio woensdag, 2 mei 2018

Naomi is een strijder tegen oneerlijkheid Leeuwarden - ,,Ik ben een strijder, een strijder tegen oneerlijkheid. Een strijder voor hoop, vrede en een toekomst voor de wereld." Zo zal de tienjarige Naomi Maneka zaterdag haar 5 mei-lezing in Leeuwarden beginnen. Ruim tweehonderd mensen zullen daarbij zijn. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei organiseert elk jaar in een andere provincie twee lezingen. Op 4 mei spreekt een jongere, op 5 mei een basisschoolleerling. En Naomi mag dat dit jaar doen. Het comité heeft in samenwerking met Keunstwurk, een stichting voor cultuureducatie, aan kinderen een oproep gedaan om een speech te schrijven en die op te sturen. Naomi zag deze oproep en ging direct aan de slag. ,,Ik wilde heel graag meedoen", vertelt ze. ,,Ik vind het heel leuk om verhalen te schrijven en ik vind het ook mooi om aan mensen een mooi verhaal te vertellen." Het duurde best wel lang voordat de toespraak af was. ,,Ik ben er een hele ochtend mee bezig geweest. Mijn moeder heeft ook geholpen door vragen te stellen over de oorlog. Daardoor leerde ik meer en ging het schrijven makkelijker." Uit alle inzendingen bleven vijf toespraken over. Naomi moest die voor de jury voorlezen en die bleek uiteindelijk de winnende te zijn. ,,Ik was heel erg blij! Ik had namelijk niet verwacht dat ik zou winnen." Voorbereiding Corien Oranje heeft Naomi geholpen bij de voorbereiding voor aanstaande zaterdag. Ze was ook onder de indruk van de toespraak. ,,Naomi had meteen een krachtige toespraak waar ik heel enthousiast over ben", zegt de begeleidster. ,,Ze is nog maar tien jaar en ze had meteen al een goed verhaal. Ik heb met haar gekeken wat ze nou precies wilde zeggen en hoe ze dat wellicht nog beter op papier kon krijgen." Ook Naomi is erg tevreden over de begeleiding. ,,Corien is ook bij mij thuis geweest om te oefenen. Ze was heel aardig. Het was heel leuk om met haar samen te werken." De vader van Naomi komt uit Angola en groeide op in Congo. Hij moest zijn land ontvluchten. ,,Hij is muzikant en hij mocht daar geen liedjes meer spelen", vertelt de tienjarige. ,,Dat heb ik ook in de toespraak verwerkt." Naomi kent een paar stukjes van de toespraak inmiddels uit haar hoofd. ,,Maar nog niet helemaal, dus ik zal komende zaterdag wel een spiekbriefje bij me hebben. Maar ik heb gehoord dat het ook goed is als ik de toespraak voorlees." Een toespraak voorlezen voor tweehonderd mensen is heel wat. Naomi vindt het dan ook best wel spannend. ,,Maar wel op een leuke manier. Ik heb er heel veel zin in." Naomi wil na zaterdag aan zoveel mogelijk wedstrijden meedoen. Ze weet ook al wat ze later wil worden. ,,Ik wil heel graag de politiek in", zegt ze. ,,Ik vind dat heel interessant. Ik kijk altijd naar politici op tv en ik wil altijd weten wie dat zijn en wat voor werk ze allemaal doen. Mark Rutte is er zaterdag ook bij. Ik hoop dat ik hem kan ontmoeten. Ik heb Gerdi Verbeet ook al ontmoet, zij was de eerdere voorzitter van de Tweede Kamer. Zij was heel aardig."

