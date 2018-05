Regio dinsdag, 1 mei 2018

SDW als grootste partij niet in coalitie Weststellingwerf SJOERD RISPENS Wolvega | De nieuwe coalitie in Weststellingwerf is zo goed als rond. De VVD en het CDA onderhandelen nog over enkele punten met Weststellingwerfs Belang (WB), waarna er een concept-coalitieakkoord komt. ,,Ons streven is om 31 mei een nieuw akkoord te presenteren en de wethouders te installeren”, laat Roelof Theun Hoen (VVD) weten. ,,De onderhandelingen zullen meer over punten en komma’s gaan dan over de inhoud.” De VVD en het CDA overlegden afgelopen donderdag met Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW) en WB. De insteek van die gesprekken was om met een van die partijen een meerderheidscoalitie te vormen. De coalitie van VVD (vijf zetels), CDA (vier zetels) en WB (twee zetels) heeft een nipte meerderheid van elf zetels. Het verkiezingsprogramma van WB sluit volgens Hoen beter aan bij de VVD en het CDA. Breekpunten SDW valt als grootste partij buiten de boot, terwijl WB juist een zetel verloor. De keuze om niet met SDW in zee te gaan, komt volgens Hoen neer op verschillen in inhoudelijke punten, stabiliteit en een signaal van de raad. ,,SDW heeft een aantal punten die de VVD en het CDA als breekpunt kunnen zien”, legt Hoen uit. ,,De verhoging van de grens voor de bijstand naar 130 procent, bijvoorbeeld. Wij willen die graag op 110 procent houden, net als WB. Wij willen bovendien een meer faciliterende rol spelen, SDW regulerend. Kijk bijvoorbeeld naar de voedselbank. Wij willen er juist voor zorgen dat mensen daar minder snel terechtkomen, SDW wil dat zelf regelen voor de mensen.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 1 mei

