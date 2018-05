Regio dinsdag, 1 mei 2018

David werd Ids: kind van twee verschillende werelden ANJA MAST De Joodse Ids Boot (1943-2004) uit Sneek werd geboren als David Willem Vischjager, een naam die hij pas na de oorlog leerde kennen. Tijdens Open Joodse Huizen in Sneek vrijdag vertelt diens zoon Ilan Boot zijn verhaal. Sneek | ‘Alleen schuilnaam Ids is bekend. (…) Toen Ids kwam was hij plm 4 mnd oud. Hij is vondeling.’ Deze vermelding staat op 8 juni 1945 in het Nieuw Israëlietisch Weekblad , onder het kopje ‘opgedoken kinderen in Friesland’. Naast Ids staan nog dertig andere kinderen op deze lijst, van wie ouders of andere familieleden worden gezocht. En net als bij hem het geval is, zijn meer kinderen te jong om hun echte naam en geboortedatum te kennen. Als baby werd Ids tijdens de oorlog naar Sneek gesmokkeld en in huis genomen door Jelte en Hotske Boot. Zijn pleegouders kenden zijn echte naam niet. Pas in augustus 1946, na onderzoek van de commissie voor Oorlogspleegkinderen, zou blijken dat Ids in werkelijkheid David Willem Vischjager was, geboren op 2 mei 1943. Zoon Ilan Boot (37) vertelt het verhaal van zijn vader Ids, vrijdag tijdens deze editie van Open Joodse Huizen in Sneek. In de stad zijn die dag kleine herdenkingsbijeenkomsten in woonhuizen en andere panden waar Joden woonden en werkten voor ze in de Tweede Wereldoorlog werden weggevoerd. Ook worden verhalen verteld van helpers van Joodse onderduikers Meer hierover in het Friesch Dagblad van 1 mei

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties