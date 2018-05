Regio dinsdag, 1 mei 2018

Rijk blokkeert zonneplan A7 Drachten | Op de geluidswallen aan de snelweg A7 bij Drachten komen geen zonnepanelen. Het rijk wil niet meewerken aan de plannen die de gemeente Smallingerland hiervoor heeft. De gemeente werkte met het bedrijf GroenLeven uit Heerenveen aan de totstandkoming van zonnepanelen op de geluidswal ter hoogte van de Beugel, de Lijsterbeswal en de Sânbuorren. Een groot deel van deze grond is eigendom van de staat. Volgens de gemeente is duidelijk geworden dat het Rijksvastgoedbedrijf alleen wil instemmen met het plan als daarvoor een openbare aanbesteding wordt uitgeschreven. Op deze regel wordt alleen een uitzondering gemaakt als het om initiatieven gaat van bewoners. Voor het plan dat de gemeente voor ogen had, een samenwerking zonder openbare aanbesteding met GroenLeven, zal geen toestemming worden gegeven. Een klein deel van de beoogde grond, zo’n zeshonderd meter, is wél eigendom van de gemeente. Volgens Smallingerland kan het plan ook hier niet worden uitgevoerd, omdat bij een zonnepark van een dermate kleine omvang de kosten niet opwegen tegen de baten. De gemeente stopt nu met de verdere planvorming. Wel hoopt het college van burgemeester en wethouders dat in de toekomst een lokale energiecoöperatie wordt opgericht. Die zou mogelijk wél het zonnepark aan de A7 kunnen ontwikkelen.

