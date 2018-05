Regio dinsdag, 1 mei 2018

Laatste tak van Baarsma weg uit Gorredijk PIETER ATSMA Gorredijk | Wijngroothandel InVivo sluit zijn vestiging aan de Badweg in Gorredijk. Het bedrijf hevelt per 1 september alle activiteiten over naar Zoetermeer. Daarmee verdwijnt de laatste tak van het voormalige Baarsma-concern uit het dorp. Baarsma is al sinds 1979 gevestigd in Gorredijk en groeide hier uit tot een van de grootste wijndistributeurs van Europea, met wereldwijd zeker vierhonderd medewerkers. Het bedrijf is sinds vorig jaar onderdeel van de Franse landbouwcoöperatie InVivo. Het meeste werk van Baarsma gebeurt al langere tijd niet meer in Gorredijk. Daar zijn nu nog 25 personeelsleden, die zich alleen nog bezighouden met de in- en verkoop van wijn voor supermarkten in binnen- en buitenland. Vanuit Zoetermeer wordt de horeca bediend, de logistiek gebeurt door Simon Loos in Tiel. Volgens commercieel directeur Eric Welles worden beide onderdelen samengevoegd omdat er steeds meer overlap is tussen de supermarkt- en horecabranche. Veel wijnen die in de supermarktschappen liggen, worden ook in de horeca verkocht. Door alle functies te concentreren kunnen volgens de directeur bijvoorbeeld gezamenlijke marketingcampagnes worden opgezet. ,,Het volume zit in de detailhandel, maar je kunt een merk beter bouwen in de horeca. Dat combineren kan beter als je samen aan één bureau zit.” Drie keer klein De wijndistributeur heeft nog een derde vestiging in Nederland, met een bottelarij, in Zaandam. Die blijft ook open. Volgens Welles is een tweede doel van de concentratie dat het bedrijf wat minder kwetsbaar is. ,,Want drie keer klein blijft klein.” De keuze viel op Zoetermeer, aldus Welles, ,,omdat die vestiging net iets groter is en qua bereikbaarheid net iets beter is.” Zo worden wat minder personeelsleden geraakt door het besluit. De 25 medewerkers in Gorredijk hebben enkele weken om te besluiten of ze wel of niet meeverhuizen naar Zoetermeer. Mogelijk worden enkele afdelingen al eerder dan 1 september overgeheveld, afhankelijk van de keuze van de medewerkers. Baarsma is opgericht in 1977 in Boornbergum en opende in 1979 de vestiging aan de Badweg in Gorredijk. Oprichter Sip Baarsma verkocht het bedrijf in 2005 aan investeerder AAC Capital. Sinds vorig jaar is InVivo eigenaar. Het vertrek van Baarsma is niet het einde van de wijnverkoop vanuit Gorredijk. Het pand aan de Badweg is eigendom van de voormalige Baarsma-tak E-Luscious (onder meer Wijnvoordeel.nl) dat hiervandaan ook zijn logistiek verzorgt. Sinds 2016 staat dit bedrijf voor internetverkoop volledig los van Baarsma.

