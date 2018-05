Regio maandag, 30 april 2018

Politiek Leeuwarden bezorgd over lachgas Leeuwarden | Politieke partijen in Leeuwarden zijn verontrust over de verkoop van lachgas door cafés in Leeuwarden. Deze krant meldde zaterdag dat er volgens de politie in tien tot vijftien zaken lachgas in ballonnetjes wordt verkocht. De politie noemt dit een ongewenste ontwikkeling. Lachgas - oorspronkelijk gebruikt als verdovingsmiddel in de zorg - veroorzaakt een kortdurende euforische stemming. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is incidenteel gebruik van lachgas ongevaarlijk, maar het RIVM deed geen onderzoek naar de risico’s van lachgas in combinatie met alcohol. De VVD in Leeuwarden wil dat burgemeester Ferd Crone onderzoekt of er meldingen zijn geweest van schadelijke gevolgen door lachgas in de horeca. De partij meent – in tegenstelling tot Crone – dat er mogelijkheden zijn om de verkoop van lachgas in de horeca te verbieden. Ook haalt de partij de conclusie van het Trimbos Instituut aan, dat schreef dat lachgas in combinatie met alcohol zeer gevaarlijk is en kan leiden tot een hartaanval. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 30 april

