Economie maandag, 30 april 2018

FNV kritisch over onderzoek naar ijzervlechters Leeuwarden | De FNV heeft er weinig hoop op dat de provincie erin slaagt de gegevens van ijzervlechters te achterhalen die mogelijk als schijnzelfstandige zijn ingezet bij de aanleg van de Sintrale As. Volgens de vakbond is het een gemiste kans dat de provincie pas onlangs het landelijke Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB) heeft ingezet om de gegevens van de ijzervlechters te achterhalen. Dat schrijft de FNV in een brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten. Het TBB heeft de bevoegdheid onderzoek te doen naar misstanden op het gebied van cao’s en de naleving ervan. Door het TBB in te schakelen, hoopt de provincie alsnog de gegevens te achterhalen van ijzervlechters die mogelijk zijn onderbetaald. Tot nu toe lukte dat niet, mede doordat onderaannemers weigerden noodzakelijke gegevens te overleggen met een beroep op de privacywetgeving. De FNV noemt dat laatste ‘misbruik maken van deze wetgeving’. De vakbond verschilt ook met de provincie van mening over de hoogte van het mogelijk na te betalen bedrag aan ijzervlechters. Volgens de provincie - die zich baseert op onderzoek van onderzoeksbureau VRO Certification - gaat het om maximaal 599 euro netto per ijzervlechter en voor de hele groep in totaal om ruim 3600 euro. De FNV distantieert zich in de brief van het VRO-onderzoek en noemt het opmerkelijk dat de provincie deze conclusies wel onderschrijft, ‘wetende dat de onderaannemers niet alle informatie hebben verstrekt’. Volgens de FNV is het ‘evident’ dat er meer informatie op tafel moet komen, om duidelijk te hebben hoe groot de feitelijke onderbetaling van ijzervlechters en betontimmerlieden daadwerkelijk is geweest. ‘Het lijkt er echter sterk op dat partijen hun uiterste best doen om maar niet de juiste en de volledige informatie naar boven te krijgen’, aldus de vakbond.

