Regio zaterdag, 28 april 2018

Lachgas rukt op in Leeuwarder horeca Leeuwarden - Steeds meer cafés en bars in Leeuwarden verkopen ballonnen gevuld met lachgas. Waren het er vorig jaar rond deze tijd een handvol, nu zijn dat er volgens de politie al tussen de tien en vijftien. Zowel de politie als burgemeester Ferd Crone zijn bezorgd over deze ontwikkeling. ,,Plat gezegd is het juridisch niet verboden. Ik voel mij in deze wat onthand”, zegt burgemeester Crone. Bij het inademen van lachgas uit een ballon wordt de gebruiker korte tijd high. De gebruiker voelt zich opgewekt, lacherig, hij neemt geluiden anders waar en soms leidt gebruik tot hallucinaties. Het lachgas kan echter ook duizeligheid en verslapping veroorzaken, en kan leiden tot ongecoördineerde bewegingen. Tot juli 2016 viel lachgas onder de Geneesmiddelenwet en was het horecaondernemers niet toegestaan om ballonnen met het gas aan klanten te verkopen. Sinds een uitspraak van het Europese Hof valt lachgas echter onder de Warenwet en mogen horecaondernemers het wel aanbieden. ,,Je ziet nu dat ondernemers een gasfles in de zaak hebben van waaruit de ballonnen gevuld worden en voor 2,50 euro worden verkocht”, vertelt Hugo Roossink van het horecateam van de politie Leeuwarden. ,,Jongeren gebruikten het al langer door het gas uit zogenaamde slagroompatronen te inhaleren. Maar sinds 2017 zie ik het ook in de horeca opduiken. Intussen zijn er al zeker tien, maar waarschijnlijk vijftien zaken, die het aanbieden.” Geen regels De verkoop van drank en softdrugs is aan strenge regels onderworpen. Een kroegbaas die alcohol schenkt aan een minderjarige kan beboet worden, in sommige gevallen leidt het tot tijdelijke sluiting van zijn zaak. Hetzelfde geldt voor koffieshops: als daar de regels worden overtreden, volgt onmiddellijk een sanctie. Rondom de verkoop van lachgas zijn er geen regels. ,,Ik ga binnenkort met de horeca om de tafel over dit onderwerp”, zegt burgemeester Crone. ,,Juridisch is het dan wel toegestaan, maar dat neemt niet weg dat de horeca ook een verantwoordelijkheid heeft. Je ziet dat bedrijven als Bol.com al zijn gestopt met het verkopen van grote hoeveelheden slagroompatronen omdat jongeren die in groten getale bestelden om high te worden.” Effecten ongewis De afgelopen jaren is meerdere keren onderzoek gedaan naar de schadelijke gevolgen van het inademen van lachgas als genotsmiddel. Zo deed het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek in opdracht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Het RIVM concludeerde dat lachgas geen schadelijke gevolgen heeft, mits er minder dan tien ballonnen per keer worden gebruikt, en niet vaker dan een keer in de maand. Naar het gebruik van lachgas in combinatie met alcohol, werd geen onderzoek ingesteld. En ook de langetermijneffecten bij veelvuldig en langdurig gebruik zijn onduidelijk, stelt Hugo Roossink van de politie. Floor van Bakkum van het Jellinek - een expertisecentrum op het gebied van verslaving - stelt dat middelengebruik altijd risico’s met zich meebrengt. ,,En zeker in combinatie met alcohol of andere middelen is het effect onvoorspelbaar en gaat het risico omhoog. En ook de hoeveelheid speelt een grote rol”, aldus Van Bakkum. Lees verder in het Friesch Dagblad van 28 april 2018

