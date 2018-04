Regio zaterdag, 28 april 2018

Fryslân geniet van gezellige Koningsdag Leeuwarden - In Fryslân is gisteren massaal Koningsdag gevierd. Dat gebeurde met vrijmarkten, muziekevenementen en sportieve activiteiten. Het was overal druk, mede vanwege het zonnetje dat in de loop van de ochtend op veel plaatsen doorbrak. De vrijmarkt in Leeuwarden kwam relatief laat op gang, wellicht omdat het in de ochtenduren nog vrij kil was. Om een uur of zeven ‘s ochtends waren er nog maar weinig bezoekers, maar hun aantal liep in de uren daarna snel op. Later in de ochtend - vanaf een uur of tien, elf - was het ouderwets druk in de Leeuwarder binnenstad. Bezoekers schuifelden langs de vele kleedjes en kramen waar verkopers hun waren hadden uitgestald. Op veel plaatsen werd Koningsdag traditioneel afgetrapt met een aubade. In Harlingen kwam de begeleiding van de Stedelijke Muziekvereniging, vanaf het dak van het stadhuis. In Bolsward volgde na het Wilhelmus en het Frysk Folksliet het speciaal voor de stad geschreven Koningslied. In de Hanzestad verkochten veel mensen hun spullen dit jaar vanuit de kofferbak van de auto. Dit alternatief voor het kleedje op de grond viel in goede aarde. De inwoners van Beetsterzwaag werden gisterochtend als vanouds gewekt door herauten van rijvereniging de Wâldruters. Daarna volgden de traditionele optocht, de vrijmarkt en de braderie. Burgemeester Ellen van Selm van Opsterland genoot. ‘Prachtige optocht’, twitterde ze. In Dokkum organiseerde de Lions Club voor de derde keer op Koningsdag de badeendjesrace. De opbrengst, gisteravond nog niet bekend, gaat naar de kinderboerderij Anna Zijlstra Hoeve. In Oosterwolde ging de vrijmarkt op het nippertje door. De ondernemersvereniging zag onlangs af van de organisatie. Mieke Wierenga nam het stokje over en zorgde ervoor dat er toch een vrijmarkt op ‘t Wijkje kwam. Ze regelde hekken, een springkussen, verkeersregelaars en een vergunning. Als het aan Wierenga ligt is er ook in 2019 een vrijmarkt.

