Regio zaterdag, 28 april 2018

De Fryske Marren grijpt in na tekort op Sociaal Domein Joure - De Fryske Marren kampt met een forse overschrijding van de begroting voor het Sociaal Domein. De gemeente komt de komende jaren structureel drie miljoen euro tekort voor taken op het gebied van jeugd, zorg en participatie. Ingrijpen is noodzakelijk, stelt het college. B en W kondigt aan dat in de komende kadernota vrijwel geen ruimte is voor nieuw beleid binnen het Sociaal Domein. Vanaf 2020 moet er structureel 2,5 miljoen euro op de totale gemeentelijke begroting worden bezuinigd. In hoeverre dat gevolgen heeft voor andere beleidsvelden is nog onduidelijk. Daarnaast heeft het college een extern bureau in de arm genomen. Dit bureau moet onderzoeken welke bezuinigingsmaatregelen er verder genomen kunnen worden. Samen met de maatregelen die het college voorstelt moet dit leiden tot financiŽle beheersing in de uitgaven aan jeugd, zorg en participatie op lange termijn. Onderdeel van de onderzoeksopdracht is ook het vaststellen van de maatschappelijke gevolgen van eventuele bezuinigingen. Het college wil uiterlijk op 1 september de mogelijke maatregelen en de impact daarvan in beeld hebben. Dat is op tijd om de uitkomsten te betrekken bij het opstellen van de begroting voor 2019. De gemeenteraad vergadert op 15 mei over het tekort en de voorstellen van het college. Het tekort kwam aan het licht door een ambtelijke rapportage, uitgevoerd in opdracht van het college.

