Regio vrijdag, 27 april 2018

Vooreerst geen nieuwe vaarweg Drachten Leeuwarden - Er wordt voorlopig geen nieuwe vaarweg naar Drachten aangelegd. Extra onderzoek moet uitwijzen of een nieuw tracé haalbaar is. Dit staat in de visie op de Friese vaarwegen, die gisteren door Gedeputeerde Staten bekend is gemaakt. Het uitstellen van een besluit over de nieuwe vaarweg betekent dat het ontpolderen van veenpolder De Hege Warren bij Oudega (S) voorlopig van de baan is. Die ontpoldering werd onlangs in een adviesrapport nog een serieuze optie genoemd. Ingenieursbureau Procap stelde voor om de polder onder water te zetten en een vaargeul te graven. In de polder hebben zeven landbouwers een bedrijf. Voor GS is een nieuw tracé tussen het Prinses Margrietkanaal en Drachten, via polder De Hege Warren, alleen acceptabel als de voordelen daarvan breder zijn dan een betere bereikbaarheid van het Drachtster bedrijfsleven. Als alleen de bedrijven in Drachten ervan profiteren, vindt het college de investering van ruim vijftig miljoen euro te hoog. De vaarweg kan wél rendabel zijn als er ook op een andere manier van wordt geprofiteerd. Bijvoorbeeld door vermindering van broeikasgasuitstoot in De Hege Warren, extra bergingsruimte voor overtollig boezemwater en lagere kosten voor kadeonderhoud. GS stelt voor om de voordelen van zo’n gebiedsgerichte aanpak nader te onderzoeken. ,,Daarna kan bepaald worden of een nieuw tracé haalbaar is, of niet”, aldus gedeputeerde Sietske Poepjes. De provincie wil dit onderzoek doen in samenwerking met Wetterskip Fryslân, de gemeente Smallingerland en andere betrokkenen. Over ongeveer een jaar moet er een startnotitie liggen. Burgemeester Tom van Mourik van Smallingerland kan prima uit de voeten met het GS-voorstel. Volgens hem sluit het aan bij het adviesrapport van Procap. Ook daarin wordt gepleit voor een brede, integrale aanpak. ,,Wy krije no de kâns om dizze opsje goed te ûndersykjen. Miskien dat in nije farwei op dizze manier wer yn byld komt." Volgens Van Mourik is het nu zaak om alle deskundigheid te bundelen, zodat een goede belangenafweging kan worden gemaakt. De burgemeester benadrukt dat de ondernemers uit Drachten daar een rol in moeten krijgen. De vaarweg naar Drachten is nu alleen geschikt voor schepen met een laadvermogen van 1350 ton, van de klasse IV. Omdat de scheepvaart steeds meer overstapt op de klasse Va (2750 ton) voldoet de huidige situatie steeds slechter. Naast het laadvermogen is de veiligheid op het water problematisch. Op de huidige vaarweg naar Drachten kruisen binnen- en recreatievaart elkaar bij Earnewâld. Bovendien vaart de beroepsvaart door natuurgebied De Alde Feanen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 april

