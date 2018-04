Regio vrijdag, 27 april 2018

Culturele Hoofdstad bevriest bestuurlijke banden Leeuwarden - Culturele Hoofdstad stuurt geen vertegenwoordigers naar Malta, waar Valletta met Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad is. De organisatie eist dat V18 afstand neemt van ‘de kwetsende toon die met name de nabestaanden van de vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia treft’. Vertegenwoordigers worden ook niet meer uitgenodigd voor evenementen hier. De gezamenlijke projecten gaan wel door. Een half jaar geleden werd Galizia - die schreef over mogelijk corrupte regeringsleden en banden met de georganiseerde misdaad - vermoord. Ter nagedachtenis is in Valletta een spontaan monument ontstaan. V18-bestuurder Jason Micallef heeft zich erover negatief uitgelaten en ook heeft hij op sociale media spottende opmerkingen gemaakt. Volgens LF2018 komen ‘waarden van Culturele Hoofdstad’ onder druk te staan door de houding van V18. De laatste weken werd de druk op LF2018 om een standpunt in te nemen groter. In eerste instantie zei directeur Tjeerd van Bekkum daar niet voor te voelen, maar na druk in de media, actie van een CDA-parlementariër en een brief van de schrijversorganisatie PEN gaf LF2018 een statement af en volgde deze maatregel. In het Friesch Dagblad van 27 april is hierover een interview met directeur Tjeerd van Bekkum van LF2018 te lezen

