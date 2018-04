Economie vrijdag, 27 april 2018

Accell Heerenveen richt zich op kleine series fietsen Ede - Fietsenfabrikant Accell wil dat de vestiging Heerenveen snel en efficiŽnt kleine series fietsen gaat maken. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. In Turkije zullen goedkopere fietsen worden gebouwd en in Hongarije elektrische fietsen. Dat maakte de fabrikant bekend na de aandeelhoudersvergadering. Wat het betekent voor de werkgelegenheid in Heerenveen is onduidelijk. Onder de nieuwe topman Ton Anbeek, voorheen Beter Bed, is de koers van het concern Ďaangescherptí. Onderdeel daarvan is ook herstel van de relatie met fietsenvakhandels. Na een conflict en ontbinding van het contract met fietsenwinkel.nl wil Accell de wederverkoop weer beter in de hand houden. De aandeelhouders gingen woensdag akkoord met het aanstellen van commissarissen Ab Pasman, DaniŽlle Jansen Heijtmajer en Gert van de Weerdhof. Het bestuur bestaat nu nog uit Anbeek en Jeroen Both. Er worden nog drie directieleden gezocht die zich bezig houden met financiŽn, digitalisering en marketing. Financieel directeur Hielke Sybesma en commercieel directeur Jeroen Snijders Blok zijn vertrokken.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties