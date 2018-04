Regio vrijdag, 27 april 2018

Krans: mijn eigen partij liet me vallen Drachten - Toenmalig wethouder Marja Krans werd in juli door haar eigen ChristenUnie-fractie in Smallingerland gedwongen om op te stappen, enkele dagen na de uitspraak in de arbitragezaak van De Lawei. Ze had zelf nog willen aanblijven, zeker tot en met het spoeddebat van enkele dagen later. Dat zei ze gistermiddag tijdens de openbare verhoren van de onderzoekscommissie. Krans zei destijds op de dag van de uitspraak dat ze het spoeddebat naar aanleiding van de uitspraak met vertrouwen tegemoet zag. Een dag later stapte ze onverwacht toch op. Tegen de commissie zei ze dat dit met tegenzin gebeurde, op aandringen van haar eigen partij. ,,Ze hebben het gewogen en als heel zwaar beleefd, en mij verzocht te vertrekken." De wethouder zei dat ze van plan was geweest zich in ieder geval te verantwoorden bij de raad, en daar dan te zeggen dat ze bereid was haar portefeuille neer te leggen. ,,Mijn eigen partij vond dat dit eerder moest. Dan werd het een Halbe Zijlstraatje. En dat was niet mijn stijl." Zijlstra stapte twee maanden geleden op als minister direct bij aanvang van een debat, waarna hij meteen vertrok. Toenmalig fractievoorzitter Pieter van der Zwan zei destijds nog in een reactie dat er bij zijn partij wel degelijk voldoende draagvlak was voor het aanblijven van Krans. ,,Maar ik kan me haar keuze wel voorstellen, met zó’n desastreuze uitkomst en een verlies van vier miljoen euro", zei hij toen. Van der Zwan nam de functie als wethouder vorig jaar over van Krans, samen met zijn toenmalige fractiegenoot Jouke de Jong. Hij was gisteravond onbereikbaar. Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van 27 april

