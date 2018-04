Regio donderdag, 26 april 2018

Zorgen over brandveiligheid nieuwe Lawei

Drachten - Tijdens de nieuwbouw van schouwburg De Lawei in Drachten zijn de brandveiligheidseisen ten onrechte naar beneden bijgesteld. Het gebouw voldoet daardoor mogelijk niet aan de normen. Tot die conclusie komt de raadscommissie die onderzoek doet naar de gang van zaken bij de ver- en nieuwbouw van de schouwburg. De commissie heeft inmiddels de gemeente Smallingerland gealarmeerd, die op haar beurt de Veiligheidsregio Fryslân heeft gevraagd zich te buigen over de verleende vergunning.

De commissie hield gisteren de eerste dag met openbare verhoren, in hotel Van der Valk in Drachten. Tijdens de verhoren werd duidelijk dat de indruk bestaat dat tijdens het werk continu sprake was van geldgebrek. Dat zou, vermoeden de raadsleden, hebben meegespeeld bij het afzwakken van de brandveiligheidseisen - iets waarop ze bij het onderzoek eveneens zijn gestuit.

Bij de nieuwbouw geldt de wettelijke eis dat de stalen draagconstructie negentig minuten brandwerend is. Die eis kan alleen worden afgezwakt als uit een zogeheten vuurlastberekening blijkt dat dit verantwoord is. Bij het nieuwbouwgedeelte van De Lawei - het deel waar voorheen muziekschool Meldij was gevestigd - is discussie geweest over die norm van negentig minuten. Uit de stukken die de commissie kreeg, zei commissielid Yntze de Vries gisteren, blijkt dat die norm tijdens de bouw is verlaagd naar zestig minuten. Een vuurlastberekening is echter nooit gemaakt. Dit werd opgelost door het nieuwbouwgedeelte formeel te betitelen als verbouwdeel. Bij een verbouwing geldt namelijk ook een norm van zestig minuten. De gemeente zou ten onrechte hebben ingestemd met die versoepeling, stelt De Vries: het Meldij-deel is toch echt nieuwbouw. ,,We hebben meteen de gemeente verwittigd toen we hierachter kwamen.”

De gemeente heeft de melding inmiddels doorgespeeld naar Veiligheidsregio Fryslân. Die gaat nu toetsen of de vergunning juist is.

De commissie legde de constatering gistermiddag voor aan oud-burgemeester Tjeerd van Bekkum. Die zei dat hij zich niet kon voorstellen dat de ambtenaren ten onrechte een vergunning hebben gegeven. ,,Het zijn heel deskundige mensen, die verstand hebben van dit soort zaken. Pas als het voldoende is, wordt de vergunning afgegeven.”

Wethouder Roel Haverkort - die tussen de toehoorders zat - zegt desgevraagd dat de gemeente de situatie voorlopig zo laat, gedurende het onderzoek. ,,We wachten dit even af. Er is in onze ogen geen sprake van acuut brandgevaar of een groot risico.”

In het Friesch Dagblad van 26 april een uitgebreid verslag van de eerste dag verhoren van de raadscommissie

Reacties: