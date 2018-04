Regio donderdag, 26 april 2018

Kramer geeft Arriva de tijd maatregelen te nemen Leeuwarden - Gedeputeerde Johannes Kramer (FNP) blijft erop vertrouwen dat Arriva zich aan de afspraken met de provincie gaat houden. Gisteren berichtte het Friesch Dagblad dat het openbaarvervoersbedrijf op de Waddeneilanden met dieselbussen rijdt, terwijl dat volgens de afspraken louter elektrische bussen mogen zijn. Bovendien worden in de regio Zuidoost-Fryslân ook bussen uit andere delen van de provincie ingezet, die een andere huisstijl hebben. Ook dat is tegen de regels. CDA-Statenlid Teus Dorrepaal toonde zich tijdens het vragenuurtje van de Provinciale Statenvergadering ontstemd over het gedrag van het vervoersbedrijf. ,,Het moet Arriva heel duidelijk gemaakt worden dat de provincie hier niet van gediend is. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.” Dorrepaal sloot af met een hartenkreet: ,,Arriva! Waaróm?” De CDA’er was ook niet te spreken over het feit dat Kramer de Staten niet over de kwestie heeft ingelicht, terwijl hij er al lang van op de hoogte was. Ook Retze van der Honing (GrienLinks) wilde dat Kramer het boetekleed aantrok. ,,De deputearre hat ús űnfoldwaande en űnfolslein ynformearre. Jou dat ta en foarkom dat it opnij bart.” Kramer vond de schendingen van de afspraken niet ernstig genoeg om de Staten in te lichten, zei hij, omdat reizigers er geen last van hebben ondervonden. ,,Us topprioriteit is dat de reizger rekkenje kinne moat op punktueel ferfier”, aldus Kramer. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 26 april

