CDA valt buiten de boot in Dantumadiel

Damw‚ld - In Dantumadiel komt niet de in eerste instantie beoogde coalitie van CDA, ChristenUnie (CU) en Sociaal Links maar gaan de twee laatste partijen verder praten met Gemeente Belangen Dantumadiel (GBD). Dat was de verrassende uitkomst gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

De gesprekken tussen CDA, ChristenUnie en Sociaal Links bleken na wekenlang overleg op het laatste moment afgeketst. Informateur Arie Aalberts adviseerde om een nieuwe start te maken met Sociaal Links en GBD als basis. Die partijen hadden inmiddels zulke vruchtbare gesprekken gehad met de CU dat zij direct met zijn drieŽn aan het formeren willen slaan, meldden ze gisteren in de raad. Waar het bij de gesprekken tussen vooral CDA en CU aan ontbrak aan chemie en gunfactor, werd meerdere keren bij de bespreking van het informatieverslag genoemd, bleek die wel bij de drie nieuwe partners in overvloed aanwezig.

CDA-fractievoorzitter Jan Jitse Visser voelde zich onaangenaam verrast door deze wending. ,,Ik hoorde er pas vanavond van. Heel teleurstellend dat wij niet meer mee kunnen praten met de vorming van een coalitie."

Volgens het CDA lag er een concept coalitie-akkoord met de drie partijen klaar, maar trok de CU zich op het laatste moment terug.

Een van breekpunten was volgens het CDA het te geringe aantal uren die voor Gerben Wiersma, beoogd wethouder namens CU, beschikbaar waren. In totaal is er voor drie wethouders 2,4 fullttime banen beschikbaar. Volgens Visser leek het niet terecht dat een coalitiepartner die qua aantal stemmen de vierde partij is een fulltime wethouder eist. ,,Hogere bestuurskosten voor een wethouder van ťťn partij is voor ons niet uit te leggen naar de samenleving. Dit beeld draagt bij aan een slecht imago van bestuurders."

Volgens Klaas Houtstra van het CDA bood zijn partij uiteindelijk aan zelf met een 0,7 fte wethouder genoegen te nemen zodat er voor de CU een fulltime wethouder mogelijk was. Die handreiking werd volgens hem in eerste instantie door de CU geaccepteerd, maar de CU gaf afgelopen weekeinde aan toch te weinig vertrouwen te hebben in de samenwerking met het CDA.

Gerben Wiersma, die nu voor 0,7 fte wethouder is, zei tijdens de vergadering niets van dit voorstel te weten. Het ontbrak volgens hem uiteindelijk aan voldoende vertrouwen. ,,Wy rinne net samar fuort en it is net earder bard dat wy sa by in košlysjepetear byinoar wei gien binne. Der wie gjin gemy en it Żntbrekt oan in gunfactor."

Fractievoorzitter Rommy Kempenaar van Sociaal Links is teleurgesteld over het afketsen op het laatste moment. ,,Wy wienen in hiel ein, mar der wie dochs te min gemy." Volgens hem lag het breekpunt niet aan het aantal uren voor de CU-wethouder maar bleek er te weinig onderling vertrouwen.

Een voorstel van CU, GBD en Sociaal Links om die drie partijen zonder informatieronde verder te laten gaan, werd aangenomen. Een amendement om toch eerst een informateur aan de slag te laten gaan, kreeg alleen steun van CDA, VVD en de FNP.

