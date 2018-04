Regio woensdag, 25 april 2018

Meeste doden in het verkeer waren op fiets Leeuwarden - Voor het eerst waren er bij verkeersongelukken landelijk meer dodelijke slachtoffers te betreuren onder fietsers dan in het autoverkeer. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2017 vielen er in totaal 613 verkeersdoden. Dat waren er zestien minder dan in 2016. Met 206 doden waren er meer slachtoffers onder de fietsers dan onder inzittenden van een auto (201). Opvallend is dat de stijging volledig toe te schrijven is aan de mannelijke fietsers. Het aantal slachtoffers steeg van 126 naar 148, terwijl het aantal dodelijke slachtoffers onder de vrouwelijke fietsers juist daalde van 64 naar 58. De meeste slachtoffers waren te betreuren onder de 65-plussers. Volgens het CBS opvallend, want gemiddeld maken zij de minste fietskilometers. De helft van alle verkeersdoden onder ouderen zat op een elektrische fiets. In totaal was in een kwart van de ongevallen de e-bike betrokken bij een ongeval. In Fryslân waren vorig jaar 26 dodelijke slachtoffers (waaronder acht op de fiets), tegenover 33 in 2016. N-wegen Gisteren werd ook bekend dat het kabinet vijftig miljoen euro steekt in het veiliger maken van gevaarlijke N-wegen buiten de bebouwde kom. Ongeveer een derde van de dodelijke ongelukken daar komt voort uit een botsing met een obstakel zoals een boom. Door bomen te verwijderen of vangrails neer te zetten kan veel leed worden voorkomen, is de achterliggende gedachte. De provincie Fryslân krijgt van dat geld twee miljoen euro. Volgens gedeputeerde Poepjes wordt het geld gebruikt voor veiligere bermen en motorvriendelijke vangrails. Ook wordt het wegdeel tussen Bolsward en Workum aangepakt. Overigens moet de provincie bij de projecten driekwart zelf betalen.

