Economie woensdag, 25 april 2018

Arriva: nieuwe bussen hadden vaak kuren

Leeuwarden - De nieuwe elektrische bussen op Ameland en Terschelling kampten lange tijd met storingen. Omdat Arriva geen elektrische bussen achter de hand had, kon de vervoerder niet anders dan dieselbussen inzetten. Dat zegt woordvoerder Joyce de Vries, in een reactie op de klacht van concurrent Qbuzz.

Gisteren werd via deze krant bekend dat Arriva de afgelopen anderhalf jaar aan twee eisen van de provincie niet heeft voldaan. Het vervoer op de eilanden werd ten onrechte gedeeltelijk gedaan met dieselbussen. Daarnaast rijdt Arriva in Zuidoost-Fryslân met bussen die niet voldoen aan de voorgeschreven huisstijl.

Arriva wilde maandag niet inhoudelijk reageren. Gisteren, na de publicatie in deze krant, deed woordvoerder De Vries dat alsnog. ,,We hadden op de eilanden opstartproblemen met het elektrisch materieel. Toen hebben we het dieselmaterieel dat we nog achter de hand hadden ingezet, omdat we de reizigers niet in de kou wilden laten staan."

Arriva nam het vervoer op de eilanden en in Zuidoost-Fryslân in december over van Qbuzz. De elektrische bussen vertoonden volgens De Vries tot na de zomer geregeld storingen. De vervoerder had geen elektrische bussen achter de hand en kon dus niet anders, zegt ze, dan dieselbussen inzetten. Die stonden toch al op de eilanden, omdat ze daar geregeld worden gebruikt voor besloten ritten. Volgens De Vries zijn er inmiddels nog ,,sporadisch" storingen en wordt nagenoeg alle vervoer weer met elektrische bussen gedaan.

Om herhaling te voorkomen moet het bedrijf nu maandelijks een gedetailleerde opgave doen bij de provincie van alle bussen die op de eilanden hebben gereden, inclusief een uitleg als toch diesels worden ingezet.

Huisstijl

Tweede onderdeel van de klacht van Qbuzz is dat Arriva-bussen in Zuidoost-Fryslân niet voldoen aan de voorgeschreven huisstijl. De vervoerder zou ten onrechte met bussen rijden die ook elders in Fryslân worden ingezet. Qbuzz wees erop dat dit volgens het bestek niet was toegestaan.

De Vries zegt daarover dat de provincie daar ná de gunning mee heeft ingestemd. ,,Het programma van eisen en het bestek bieden daar de ruimte toe. In onze optiek hebben we daarover afspraken gemaakt met de provincie."

Provinciewoordvoerder Gerrit Hofstra zegt daarop dat de toezegging alleen gold voor buslijnen die in beide gebieden rijden. Qbuzz laat bussen van elders in Fryslân nu doorrijden op een andere lijn in Zuidoost-Fryslân, en dat is dan weer niet toegestaan.

Na een sommatie van de provincie heeft Arriva nu alsnog een plan van aanpak opgesteld. Het is de bedoeling dat de situatie per 22 juli wordt verbeterd, al schrijft de vervoerder meteen al dat niet in alle gevallen de goede bussen in de goede streek zullen rijden. ‘We willen de reiziger en de chauffeur niet de dupe laten worden’, staat daarbij vermeld. Het zou wel gaan om een ‘substantiële stap’.

Onderdeel van het plan is wel dat Arriva en de provincie de situatie in september weer bekijken, en desnoods dan opnieuw aanpassen. De provincie stemt ermee in.

De Vries zegt nog dat het vaker gebeurt dat dergelijke voorwaarden niet helemaal worden nageleefd. ,,Toen Qbuzz nog in Zuidoost-Fryslân reed, heb ik daar ook geregeld bussen gezien uit Groningen en Drenthe. Dit oogt ook wel een beetje als een slecht verliezer."

Qbuzz kwam niet met een reactie.

