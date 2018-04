Regio woensdag, 25 april 2018

Ervaringsdeskundige vraagt bij EU aandacht voor armoe Leeuwarden - Blij verrast maar ook een beetje zenuwachtig is Anja Hofman (48) uit Leeuwarden nu ze is uitgenodigd voor de Annual Convention for Inclusive Growth (ACIG) die vrijdag in Brussel wordt gehouden. Op deze jaarlijkse bijeenkomst over een sociaal en rechtvaardig Europa staat dit keer de Europese pijler van sociale rechten centraal, die de EU vorig jaar heeft opgesteld. Hofman, voorzitter van de Leeuwarder stichting de Kunst van het rondkomen, wil op de bijeenkomst in ieder geval naar voren brengen dat het steeds lastiger wordt voor mensen met een uitkering om hun kosten te betalen. ,,Huren gaan omhoog, voedsel wordt duurder maar de uitkeringen gaan niet mee omhoog." Hoe moeilijk het is om met een uitkering de eindjes aan elkaar te knopen, ondervindt Hofman dagelijks aan den lijve. ,,Ik leef met nog een thuiswonend kind van een uitkering. Je leeft bij de dag. Mijn belangrijkste zorg is dat ik eten kan kopen en verder hoop je maar dat er niets stuk gaat. Want echt lastig wordt het als de wasmachine het begeeft of er een nieuwe fiets moet komen. Ik krijg dan wel jaarlijks een individuele inkomenstoeslag maar die is voor dit soort uitgaven vaak niet toereikend." En dan staat Hofman er nu beter voor dan een aantal jaren geleden. ,,Ik heb ook een tijd in de schuldsanering gezeten. Komende zomer ben ik vier jaar schuldenvrij. Ik weet hoe makkelijk je in de schulden kunt terechtkomen. Ik verloor mijn baan, kreeg een burn out en scheidde. Dan zit je daar met je drie kinderen. Je vergeet dingen te betalen, schulden stapelen zich op en je zit al snel diep in de problemen. Vooral als je, zoals in mijn geval, een bewindvoerder treft die veel betalingen niet voldoet. Dan kreeg ik een aanmaning van Ziggo van vijfhonderd euro." Oude inkomenspatroon Haar kennis en ervaring zette ze de afgelopen jaren in als vrijwilligster bij de Kunst van het rondkomen, waar ze mensen helpt om uit de schulden te komen of te blijven. ,,Door mijn ervaring heb ik veel inlevingsvermogen. Ik merk ook dat steeds meer mensen in de knel komen. Zo kloppen vaker alleenstaande mannen aan die hun baan hebben verloren maar volgens hun oude inkomenspatroon zijn blijven leven." Zelf een betaalde baan vinden, is volgens haar lastig. ,,Vlak voor ik een burn out kreeg, volgde ik een opleiding als verzorgende. Ik zou graag een betaalde baan krijgen in het werk dat ik nu doe als vrijwilliger. Geld voor een opleiding heb ik echter niet. En als ik bij de gemeente aanklop, krijg ik te horen dat ook anderen kans moeten krijgen voor een scholing." Naast politici en wetenschappers bezoeken veel mensen van sociale organisaties de bijeenkomst vrijdag in Brussel. Hofman hoopt met hun haar kennis en ervaringen te delen. ,,Hopelijk draagt het bij aan de verbetering van de positie van mensen aan de onderkant van de samenleving."

